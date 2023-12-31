https://ukraina.ru/20231231/1052522268.html
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году - 31.12.2023 Украина.ру
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет "величайшим подарком" для президента России Владимира Путина, который в наступающем, 2024 году закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro
2023-12-31T16:16
2023-12-31T16:16
2023-12-31T16:16
новости
владимир путин
дональд трамп
выборы
сша
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052433921_733:166:2302:1048_1920x0_80_0_0_674e7dcfd177f30e8799eeb11dd0f69a.jpg.webp
По данным СМИ, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка Украины в Соединенных Штатах пошатнулась, а Дональд Трамп, став президентом США подаст главе Кремля "развал НАТО на блюдечке". Ранее издание The Economist назвал Трампа самой большой опасностью в 2024 году.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052433921_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_effefbd136cf8e88386296243eae17cf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, дональд трамп, выборы, сша, россия, сво
Новости, Владимир Путин, Дональд Трамп, выборы, США, Россия, СВО
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет "величайшим подарком" для президента России Владимира Путина, который в наступающем, 2024 году закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro
"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации.
По данным СМИ, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка Украины в Соединенных Штатах пошатнулась, а Дональд Трамп, став президентом США подаст главе Кремля "развал НАТО на блюдечке".
"Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — утверждает автор статьи.
Ранее издание The Economist назвал Трампа самой большой опасностью в 2024 году.