Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году - 31.12.2023 Украина.ру
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Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году - 31.12.2023 Украина.ру
Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет "величайшим подарком" для президента России Владимира Путина, который в наступающем, 2024 году закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro
2023-12-31T16:16
2023-12-31T16:16
новости
владимир путин
дональд трамп
выборы
сша
россия
сво
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По данным СМИ, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка Украины в Соединенных Штатах пошатнулась, а Дональд Трамп, став президентом США подаст главе Кремля "развал НАТО на блюдечке". Ранее издание The Economist назвал Трампа самой большой опасностью в 2024 году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, дональд трамп, выборы, сша, россия, сво
Новости, Владимир Путин, Дональд Трамп, выборы, США, Россия, СВО

Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году

16:16 31.12.2023
 
© AP / Reba Saldanha
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP / Reba Saldanha
Читать в
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет "величайшим подарком" для президента России Владимира Путина, который в наступающем, 2024 году закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro
"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации.
По данным СМИ, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка Украины в Соединенных Штатах пошатнулась, а Дональд Трамп, став президентом США подаст главе Кремля "развал НАТО на блюдечке".
"Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — утверждает автор статьи.
Ранее издание The Economist назвал Трампа самой большой опасностью в 2024 году.
 
НовостиВладимир ПутинДональд ТрампвыборыСШАРоссияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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16:16Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
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