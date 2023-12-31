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Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году

Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году - 31.12.2023 Украина.ру

Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет "величайшим подарком" для президента России Владимира Путина, который в наступающем, 2024 году закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro

2023-12-31T16:16

2023-12-31T16:16

2023-12-31T16:16

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По данным СМИ, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка Украины в Соединенных Штатах пошатнулась, а Дональд Трамп, став президентом США подаст главе Кремля "развал НАТО на блюдечке". Ранее издание The Economist назвал Трампа самой большой опасностью в 2024 году.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, дональд трамп, выборы, сша, россия, сво