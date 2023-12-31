После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей
В лечебные учреждения Белгородской области госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, получивших ранения в результате обстрела украинской армии 30 декабря. Двадцать пять мирных жителей, в том числе шесть детей в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава России 31 декабря
Уточняется, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 131 человек, в том числе 18 детей, из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка.
"Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", – сказано в сообщении минздрава.
Как информирует РИА Новости, медицинский спецборт с раненными уже прибыл в Москву. В полёте пострадавших сопровождали бригады врачей.
"Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14.10", – уточнил представитель экстренных служб.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
12:12ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороныВ ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ