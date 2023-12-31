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После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей - 31.12.2023 Украина.ру

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей

В лечебные учреждения Белгородской области госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, получивших ранения в результате обстрела украинской армии 30 декабря. Двадцать пять мирных жителей, в том числе шесть детей в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава России 31 декабря

2023-12-31T14:59

2023-12-31T14:59

2023-12-31T14:59

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Уточняется, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 131 человек, в том числе 18 детей, из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка. Как информирует РИА Новости, медицинский спецборт с раненными уже прибыл в Москву. В полёте пострадавших сопровождали бригады врачей. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.

https://ukraina.ru/20231231/1052519040.html

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новости, белгород, обстрелы, всу, жертвы, раненые, сво