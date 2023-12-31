В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
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В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ
В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ
В Белгороде при исполнении служебного долга в результате обстрела украинской армии погиб офицер Следственного комитета России Михаил Конопицин. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба СК РФ
2023-12-31T13:25
2023-12-31T13:25
новости
украина
спецоперация
ракетный удар
всу
белгород
ск рф
жертвы
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"30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, который 19 ноября 2023 года был прикомандирован к военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений, совершённых киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих", – сказано в телеграм-канале ведомства.В Следкоме уточнили, что Михаил Конопицин только в мае этого года пришёл в структуру военных следственных органов Следственного комитета России, ранее он проходил службу в ВС РФ в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. Через неделю, 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате массированной атаки украинской армии погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
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новости, украина, спецоперация, ракетный удар, всу, белгород, ск рф, жертвы
Новости, Украина, Спецоперация, ракетный удар, ВСУ, Белгород, СК РФ, жертвы

В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ

13:25 31.12.2023
 
офицер СК РФ
офицер СК РФ
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В Белгороде при исполнении служебного долга в результате обстрела украинской армии погиб офицер Следственного комитета России Михаил Конопицин. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба СК РФ
"30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, который 19 ноября 2023 года был прикомандирован к военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений, совершённых киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих", – сказано в телеграм-канале ведомства.
В Следкоме уточнили, что Михаил Конопицин только в мае этого года пришёл в структуру военных следственных органов Следственного комитета России, ранее он проходил службу в ВС РФ в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. Через неделю, 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет.
"По факту гибели М.Ю. Конопицина возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности", – добавили в СК РФ.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате массированной атаки украинской армии погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
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