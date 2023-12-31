В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами - 31.12.2023 Украина.ру
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В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами
В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами - 31.12.2023 Украина.ру
В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами
Российские ВКС нарастили количество ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинской армии. Об этом 31 декабря сообщил командующий группой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский, передаёт издание "Страна.ua"
2023-12-31T12:39
2023-12-31T12:39
новости
украина
всу
потери всу
авиабомбы
вс рф
спецоперация
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По его словам, количество пехотных атак остаётся на том же уровне, а наиболее ожесточённые бои по-прежнему проходят вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. Тарнавский утверждает, что за минувшие сутки ВС России провели 32 боевых столкновения, совершили 864 артобстрела и нанесли один ракетный удар. Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что в РФ продолжаются работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, которые значительно увеличат дальность их применения. Фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно поражают украинские военные объекты в зоне СВО бомбами с УМПК.
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новости, украина, всу, потери всу, авиабомбы, вс рф, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, авиабомбы, ВС РФ, Спецоперация

В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами

12:39 31.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Российские ВКС нарастили количество ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинской армии. Об этом 31 декабря сообщил командующий группой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский, передаёт издание "Страна.ua"
"16 авиаударов в сутки. Все, кроме одного, в Донецкой области", – уточнил генерал.
По его словам, количество пехотных атак остаётся на том же уровне, а наиболее ожесточённые бои по-прежнему проходят вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.
Тарнавский утверждает, что за минувшие сутки ВС России провели 32 боевых столкновения, совершили 864 артобстрела и нанесли один ракетный удар.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что в РФ продолжаются работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, которые значительно увеличат дальность их применения. Фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно поражают украинские военные объекты в зоне СВО бомбами с УМПК.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 05:50
Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУПеред Новым годом Зеленский пытается фальсифицировать происходящее и заявляет что у ВСУ якобы есть "победные" результаты в Авдеевке, Крынках и Артемовске. Также Киев проводит массированные налеты на Крым и на европейскую часть России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУавиабомбыВС РФСпецоперация
 
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