Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
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Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
В настоящее время ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, которые значительно увеличат дальность их применения, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T08:05
2023-12-27T08:05
новости
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ростех
авиабомбы
сво
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По его словам, УМПК в ходе применения в СВО "наделали шуму" и позволяют превратить обычные свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы."Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - рассказал Чемезов в интервью агентству.Фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно поражают украинские военные объекты в зоне СВО бомбами с УМПК, отметил глава "Ростеха"."Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил Чемезов.Применение УМПК позволяет самолётам сбрасывать их за десятки километров от цели, не входя в зону ПВО.
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новости, россия, впк, ростех, авиабомбы, сво
Новости, Россия, ВПК, Ростех, авиабомбы, СВО

Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов

08:05 27.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В настоящее время ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, которые значительно увеличат дальность их применения, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
По его словам, УМПК в ходе применения в СВО "наделали шуму" и позволяют превратить обычные свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.
"Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно поражают украинские военные объекты в зоне СВО бомбами с УМПК, отметил глава "Ростеха".
"Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил Чемезов.
Применение УМПК позволяет самолётам сбрасывать их за десятки километров от цели, не входя в зону ПВО.
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05:51
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – ЧемезовНовейшая российская гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО, где обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
 
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08:05Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
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