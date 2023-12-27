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Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов

Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру

Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов

В настоящее время ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, которые значительно увеличат дальность их применения, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-27T08:05

2023-12-27T08:05

2023-12-27T08:05

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По его словам, УМПК в ходе применения в СВО "наделали шуму" и позволяют превратить обычные свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы."Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - рассказал Чемезов в интервью агентству.Фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно поражают украинские военные объекты в зоне СВО бомбами с УМПК, отметил глава "Ростеха"."Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил Чемезов.Применение УМПК позволяет самолётам сбрасывать их за десятки километров от цели, не входя в зону ПВО.

https://ukraina.ru/20231227/1052427413.html

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новости, россия, впк, ростех, авиабомбы, сво