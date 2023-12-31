https://ukraina.ru/20231231/1052517170.html

РФ ответит на шаги США по развёртыванию запрещённых ранее ракет – Лавров

РФ ответит на шаги США по развёртыванию запрещённых ранее ракет – Лавров - 31.12.2023 Украина.ру

РФ ответит на шаги США по развёртыванию запрещённых ранее ракет – Лавров

В воскресенье, 31 декабря, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ примет серьёзные меры в ответ на развертывание США наземных ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Этот вопрос чувствителен для безопасности страны

2023-12-31T09:51

2023-12-31T09:51

2023-12-31T09:52

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По его словам, с учётом таких шагов Вашингтона Москве придётся принимать политические решения о дальнейшей судьбе одностороннего моратория на размещение РСМД. Лавров подчеркнул, что "в отсутствие экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления иными средствами Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД". Вместе с тем, судя по приготовлениям Пентагона, ждать от американцев практических действий по размещению наземных РСМД в различных регионах мира осталось недолго, добавил министр. Он также напомнил, что "недвусмысленный сигнал о том, что мы можем при определённых условиях пересмотреть односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), был заложен в исходные формулировки, в которых мы объявили о принятии на себя соответствующих самоограничений". Лавров отметил, что готовность России восстановить полноценный диалог не должна восприниматься США как данность. По словам главы внешнеполитического ведомства, двусторонние отношения "истончились до предела" по вине Вашингтона, который доктринально поставил задачу нанести России "стратегическое поражение".

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новости, сша, рсмд, договор о рсмд, вашингтон, москва, сергей лавров, война