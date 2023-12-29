https://ukraina.ru/20231229/1052475107.html

"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме

"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме - 29.12.2023 Украина.ру

"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме

Армия РФ сейчас контролирует восточные окраины Степового (восточный фланг Авдеевки). Также идет постепенное продвижение российских войск на северо-западе по направлению к Очеретино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-29T05:40

2023-12-29T05:40

2023-12-29T05:40

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В общем по Авдеевке сейчас сохраняется режим информационной тишины. Что касается Степового (северный фланг Авдеевки), то армия РФ сейчас контролирует только его восточные окраины, рассказал обозреватель.Дальше войскам пока продвинуться не получается, потому что ВСУ просматривают с камер и контролируют местность вокруг авдеевского Коксохима, добавил эксперт.Поэтому сейчас российские войска продвигаются на северо-западе от Авдеевки по направлению к Очеретино. Идет продвижение к дачному массиву между двумя железными дорогами. Возможно, наши подразделения попытаются атаковать ВСУ немного шире, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html

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новости, авдеевка, днр, завод, вс рф, всу, россия, украина, сво, спецоперация, веб-камеры, дачи