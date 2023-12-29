"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме
Армия РФ сейчас контролирует восточные окраины Степового (восточный фланг Авдеевки). Также идет постепенное продвижение российских войск на северо-западе по направлению к Очеретино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В общем по Авдеевке сейчас сохраняется режим информационной тишины. Что касается Степового (северный фланг Авдеевки), то армия РФ сейчас контролирует только его восточные окраины, рассказал обозреватель.
Дальше войскам пока продвинуться не получается, потому что ВСУ просматривают с камер и контролируют местность вокруг авдеевского Коксохима, добавил эксперт.
"Дело в том, что ВСУ установили на высоких трубах коксохимического комбината специальные камеры. Это позволяет противнику отслеживать ситуацию на большой территории вокруг завода. Нам тяжело закрепиться", - подчеркнул Угольный.
Поэтому сейчас российские войска продвигаются на северо-западе от Авдеевки по направлению к Очеретино. Идет продвижение к дачному массиву между двумя железными дорогами. Возможно, наши подразделения попытаются атаковать ВСУ немного шире, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:21Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизацииВ украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей