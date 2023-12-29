"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Без контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Но Красногоровка стоит не отшибе и пока за нее не берутся. От ее освобождения также зависит безопасность жителей Донецка и ситуация в Марьинке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и Красногоровка, рассказал обозреватель.
Поселок Красногоровка находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, добавил эксперт.
"Да, Красногоровка действительно стоит не отшибе. Пока за нее не берутся. Но это все равно пригород Донецка, а задачу обезопасить Донецк от обстрелов никто не отменял. Кроме того, Красногоровка нависает над той же Марьинкой", - подчеркнул Угольный.
Без контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Поэтому рано или поздно поселок придется освобождать, резюмировал собеседник Украина.ру.
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