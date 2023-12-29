https://ukraina.ru/20231229/1052465197.html

"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку

"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку - 29.12.2023 Украина.ру

"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку

Без контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Но Красногоровка стоит не отшибе и пока за нее не берутся. От ее освобождения также зависит безопасность жителей Донецка и ситуация в Марьинке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-29T05:20

2023-12-29T05:20

2023-12-29T05:20

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После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и Красногоровка, рассказал обозреватель.Поселок Красногоровка находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, добавил эксперт.Без контроля над Красногоровкой продвигаться к Курахово ВС РФ будет очень трудно. Поэтому рано или поздно поселок придется освобождать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, наступление, участок, марьинка, донецкое направление, украина, сво, спецоперация