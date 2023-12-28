Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
23:47 28.12.2023 (обновлено: 23:48 28.12.2023)
Сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области, не дав захватить его раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ)
"Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу", – уточнили в Союзе.
Журналисты добавили, что община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет. Чтобы препятствовать этому, прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется.
Отмечается, что при штурме были травмированы десять прихожан, которые намерены зафиксировать побои.
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