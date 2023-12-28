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Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви

Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви - 28.12.2023 Украина.ру

Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви

Сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области, не дав захватить его раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ)

2023-12-28T23:47

2023-12-28T23:47

2023-12-28T23:48

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Журналисты добавили, что община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет. Чтобы препятствовать этому, прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется. Отмечается, что при штурме были травмированы десять прихожан, которые намерены зафиксировать побои. Ранее аналитический ресурс "Опендатабот" сообщал, что на Украине продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ.

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новости, украина, винницкая область, пцу, упц, раскольники