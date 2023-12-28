Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви - 28.12.2023 Украина.ру
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Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви - 28.12.2023 Украина.ру
Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
Сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области, не дав захватить его раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ)
2023-12-28T23:47
2023-12-28T23:48
новости
украина
винницкая область
пцу
упц
раскольники
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Журналисты добавили, что община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет. Чтобы препятствовать этому, прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется. Отмечается, что при штурме были травмированы десять прихожан, которые намерены зафиксировать побои. Ранее аналитический ресурс "Опендатабот" сообщал, что на Украине продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ.
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новости, украина, винницкая область, пцу, упц, раскольники
Новости, Украина, Винницкая область, ПЦУ, УПЦ, раскольники

Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви

23:47 28.12.2023 (обновлено: 23:48 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области, не дав захватить его раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ)
"Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу", – уточнили в Союзе.
Журналисты добавили, что община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет. Чтобы препятствовать этому, прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется.
Отмечается, что при штурме были травмированы десять прихожан, которые намерены зафиксировать побои.
Ранее аналитический ресурс "Опендатабот" сообщал, что на Украине продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ.
21 декабря, 02:19Репрессии на Украине
Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 годуСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно заявил, что Украина — демократическая страна, сообщество, которое поддерживает свободу слова и права человека. Однако объективные итоги 2023 года говорят совсем об ином.
 
НовостиУкраинаВинницкая областьПЦУУПЦраскольники
 
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