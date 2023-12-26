Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ - 26.12.2023 Украина.ру
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Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ - 26.12.2023 Украина.ру
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
С февраля 2022 года в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) перешли 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информировал аналитический ресурс "Опендатабот"
2023-12-26T01:17
2023-12-26T01:17
новости
украина
упц
пцу
запрет
вера
религия
россия
сво
спецоперация
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По данным источника, на сегодня в стране продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ. Так, больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях. Уточняется, что с начала Спецоперации на Украине "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают принимать прихожан в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов. Ранее издание Foreign Policy сообщало, что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. УПЦ, одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, упц, пцу, запрет, вера, религия, россия, сво, спецоперация
Новости, Украина, УПЦ, ПЦУ, запрет, вера, Религия, Россия, СВО, Спецоперация

Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ

01:17 26.12.2023
 
© УПЦ
© УПЦ
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С февраля 2022 года в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) перешли 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информировал аналитический ресурс "Опендатабот"
По данным источника, на сегодня в стране продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ.
"(С февраля 2022 года) 589 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
Так, больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях.
Уточняется, что с начала Спецоперации на Украине "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают принимать прихожан в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов.
Ранее издание Foreign Policy сообщало, что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. УПЦ, одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния.
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 06:33
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус ХристосУкраина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
 
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Заголовок открываемого материала
01:26СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
01:17Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
00:56Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине
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