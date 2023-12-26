https://ukraina.ru/20231226/1052394246.html

Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ

Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ - 26.12.2023 Украина.ру

Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ

С февраля 2022 года в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) перешли 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информировал аналитический ресурс "Опендатабот"

2023-12-26T01:17

2023-12-26T01:17

2023-12-26T01:17

новости

украина

упц

пцу

запрет

вера

религия

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901677_140:0:896:425_1920x0_80_0_0_686f4f68d0ade2793089faf27c63fe1e.jpg

По данным источника, на сегодня в стране продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ. Так, больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях. Уточняется, что с начала Спецоперации на Украине "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают принимать прихожан в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов. Ранее издание Foreign Policy сообщало, что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. УПЦ, одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния.

https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, упц, пцу, запрет, вера, религия, россия, сво, спецоперация