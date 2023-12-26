https://ukraina.ru/20231226/1052394246.html
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ - 26.12.2023 Украина.ру
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
С февраля 2022 года в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) перешли 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информировал аналитический ресурс "Опендатабот"
2023-12-26T01:17
2023-12-26T01:17
2023-12-26T01:17
новости
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упц
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спецоперация
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По данным источника, на сегодня в стране продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ. Так, больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях. Уточняется, что с начала Спецоперации на Украине "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают принимать прихожан в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов. Ранее издание Foreign Policy сообщало, что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. УПЦ, одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния.
https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц, пцу, запрет, вера, религия, россия, сво, спецоперация
Новости, Украина, УПЦ, ПЦУ, запрет, вера, Религия, Россия, СВО, Спецоперация
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
С февраля 2022 года в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) перешли 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информировал аналитический ресурс "Опендатабот"
По данным источника, на сегодня в стране продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. Из них 8119 не изменили своего названия, несмотря на требования украинского закона указать принадлежность к РПЦ.
"(С февраля 2022 года) 589 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
Так, больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях.
Уточняется, что с начала Спецоперации на Украине "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают принимать прихожан в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов.
Ранее издание Foreign Policy сообщало,
что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. УПЦ, одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния.