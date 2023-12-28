У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В бюджете Украины нет средств на мобилизацию полмиллиона жителей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, добавив, что президент страны ошибся в подсчётах расходов на эти цели
"Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (прим. ред. - гривен потребуется), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал политик в эфире YouTube-канала "Украинская правда".
Он добавил, что оборонный бюджет страны на будущий год сокращается на 300 миллиардов гривен. Среди всех спонсоров Киева, только Норвегия разрешает тратить выделяемые Украине деньги на военные нужды.
"Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег", — повторил Железняк.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что если Украина решит мобилизовать 500 тысяч новобранцев, то непонятно, откуда на это мероприятие взять средства.
В четверг, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
Вчера, 18:20ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникамБез денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко