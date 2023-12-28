У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052483062.html
У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк
У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк - 28.12.2023 Украина.ру
У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк
В бюджете Украины нет средств на мобилизацию полмиллиона жителей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, добавив, что президент страны ошибся в подсчётах расходов на эти цели
2023-12-28T23:12
2023-12-28T23:12
новости
украина
мобилизация
всу
сво
ярослав железняк
нардеп
верховная рада
спецоперация
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_7e1d70f7053705528175e1e91690d92c.jpg
Он добавил, что оборонный бюджет страны на будущий год сокращается на 300 миллиардов гривен. Среди всех спонсоров Киева, только Норвегия разрешает тратить выделяемые Украине деньги на военные нужды. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что если Украина решит мобилизовать 500 тысяч новобранцев, то непонятно, откуда на это мероприятие взять средства. В четверг, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
https://ukraina.ru/20231227/1052448537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:539:2048:2075_1920x0_80_0_0_5b8b06e1dc4d1b7fbf6b2a618ac9fd4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, сво, ярослав железняк, нардеп, верховная рада, спецоперация, бюджет, финансирование
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Ярослав Железняк, нардеп, Верховная Рада, Спецоперация, бюджет, финансирование

У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк

23:12 28.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В бюджете Украины нет средств на мобилизацию полмиллиона жителей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, добавив, что президент страны ошибся в подсчётах расходов на эти цели
"Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (прим. ред. - гривен потребуется), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал политик в эфире YouTube-канала "Украинская правда".
Он добавил, что оборонный бюджет страны на будущий год сокращается на 300 миллиардов гривен. Среди всех спонсоров Киева, только Норвегия разрешает тратить выделяемые Украине деньги на военные нужды.
"Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег", — повторил Железняк.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что если Украина решит мобилизовать 500 тысяч новобранцев, то непонятно, откуда на это мероприятие взять средства.
В четверг, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
Гололед снег Киев зима
Вчера, 18:20
ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникамБез денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУСВОЯрослав ЖелезнякнардепВерховная РадаСпецоперациябюджетфинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:47Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
23:26Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
23:12У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк
22:51Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
22:36На Украине намерены национализировать два российских самолёта
22:11В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
21:48Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
21:24ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
21:14Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
20:52Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
20:30Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
20:10Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба
19:46Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
19:35Леонид Кучма, биография
19:28В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
19:15Ильхам Алиев, биография
19:09На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
19:05Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине
18:50ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
18:34В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
Лента новостейМолния