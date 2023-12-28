https://ukraina.ru/20231228/1052483062.html

У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк

У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк - 28.12.2023 Украина.ру

У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк

В бюджете Украины нет средств на мобилизацию полмиллиона жителей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, добавив, что президент страны ошибся в подсчётах расходов на эти цели

2023-12-28T23:12

2023-12-28T23:12

2023-12-28T23:12

новости

украина

мобилизация

всу

сво

ярослав железняк

нардеп

верховная рада

спецоперация

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_7e1d70f7053705528175e1e91690d92c.jpg

Он добавил, что оборонный бюджет страны на будущий год сокращается на 300 миллиардов гривен. Среди всех спонсоров Киева, только Норвегия разрешает тратить выделяемые Украине деньги на военные нужды. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что если Украина решит мобилизовать 500 тысяч новобранцев, то непонятно, откуда на это мероприятие взять средства. В четверг, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.

https://ukraina.ru/20231227/1052448537.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, всу, сво, ярослав железняк, нардеп, верховная рада, спецоперация, бюджет, финансирование