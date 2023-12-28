https://ukraina.ru/20231228/1052481929.html

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - 28.12.2023 Украина.ру

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Российская система противовоздушной обороны отразила атаку украинской армии на Мелитополь, уничтожена вражеская цель. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-12-28T21:24

2023-12-28T21:24

2023-12-28T21:25

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О пострадавших и последствиях атаки не сообщаются. Ранее власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ на Феодосию.

https://ukraina.ru/20231221/1052292494.html

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новости, мелитополь, всу, пво, владимир рогов, сво, спецоперация