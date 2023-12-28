ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - 28.12.2023 Украина.ру
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ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - 28.12.2023 Украина.ру
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
Российская система противовоздушной обороны отразила атаку украинской армии на Мелитополь, уничтожена вражеская цель. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-12-28T21:24
2023-12-28T21:25
новости
мелитополь
всу
пво
владимир рогов
сво
спецоперация
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О пострадавших и последствиях атаки не сообщаются. Ранее власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ на Феодосию.
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новости, мелитополь, всу, пво, владимир рогов, сво, спецоперация
Новости, Мелитополь, ВСУ, ПВО, Владимир Рогов, СВО, Спецоперация

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

21:24 28.12.2023 (обновлено: 21:25 28.12.2023)
 
© РИА НовостиВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
Читать в
Российская система противовоздушной обороны отразила атаку украинской армии на Мелитополь, уничтожена вражеская цель. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов
"В Мелитополе громко! Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем", – написал он в своём телеграм-канале.
О пострадавших и последствиях атаки не сообщаются.
Ранее власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ на Феодосию.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 07:56
Рогов указал на бессмысленность переговоров с ЗеленскимГлава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов указал на бессмысленность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 21 декабря РИА Новости
 
НовостиМелитопольВСУПВОВладимир РоговСВОСпецоперация
 
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