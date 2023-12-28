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Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
В четверг, 28 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, а сама атака киевских боевиков имела исключительно информационный характер
2023-12-28T19:46
2023-12-28T19:46
2023-12-28T19:46
новости
феодосия
крым
владимир константинов
всу
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Он добавил, что удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. Константинов выразил мнение, что у ВСУ не удастся деморализовать Россию, которая победит. Напомним, ночью 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".
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новости, феодосия, крым, владимир константинов, всу, сво
Новости, Феодосия, Крым, Владимир Константинов, ВСУ, СВО
Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
В четверг, 28 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, а сама атака киевских боевиков имела исключительно информационный характер
"Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он добавил, что удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. Константинов выразил мнение, что у ВСУ не удастся деморализовать Россию, которая победит.
Напомним, ночью 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".