Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
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Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
В четверг, 28 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, а сама атака киевских боевиков имела исключительно информационный характер
2023-12-28T19:46
2023-12-28T19:46
новости
феодосия
крым
владимир константинов
всу
сво
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Он добавил, что удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. Константинов выразил мнение, что у ВСУ не удастся деморализовать Россию, которая победит. Напомним, ночью 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".
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новости, феодосия, крым, владимир константинов, всу, сво
Новости, Феодосия, Крым, Владимир Константинов, ВСУ, СВО

Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ

19:46 28.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В четверг, 28 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, а сама атака киевских боевиков имела исключительно информационный характер
"Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он добавил, что удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. Константинов выразил мнение, что у ВСУ не удастся деморализовать Россию, которая победит.
Напомним, ночью 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".
Хочется поквитаться: Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
15:17
"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
 
НовостиФеодосияКрымВладимир КонстантиновВСУСВО
 
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