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Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ

Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру

Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ

В четверг, 28 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, а сама атака киевских боевиков имела исключительно информационный характер

2023-12-28T19:46

2023-12-28T19:46

2023-12-28T19:46

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Он добавил, что удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. Константинов выразил мнение, что у ВСУ не удастся деморализовать Россию, которая победит. Напомним, ночью 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".

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новости, феодосия, крым, владимир константинов, всу, сво