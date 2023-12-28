https://ukraina.ru/20231228/1052481389.html

Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер

Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер - 28.12.2023 Украина.ру

Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер

Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом. Следующими регионом, который отделится от страны станет Закарпатская область, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер

2023-12-28T20:30

2023-12-28T20:30

2023-12-28T20:30

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украина

закарпатская область

венгры закарпатья

киевский режим

скотт риттер

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В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер рассказал, что сегодня венгерское население в Закарпатье открыто выражает недовольство политикой киевского режима. По его мнению, Украина навсегда перестанет существовать в прежнем виде – от неё останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза. Ранее Риттер заявлял, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха обороны Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20231226/1052417923.html

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новости, украина, закарпатская область, венгры закарпатья, киевский режим, скотт риттер