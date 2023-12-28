Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер - 28.12.2023 Украина.ру
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Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер - 28.12.2023 Украина.ру
Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом. Следующими регионом, который отделится от страны станет Закарпатская область, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер
2023-12-28T20:30
2023-12-28T20:30
новости
украина
закарпатская область
венгры закарпатья
киевский режим
скотт риттер
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В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер рассказал, что сегодня венгерское население в Закарпатье открыто выражает недовольство политикой киевского режима. По его мнению, Украина навсегда перестанет существовать в прежнем виде – от неё останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза. Ранее Риттер заявлял, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха обороны Вооружённых сил Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закарпатская область, венгры закарпатья, киевский режим, скотт риттер
Новости, Украина, Закарпатская область, венгры Закарпатья, киевский режим, Скотт Риттер

Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер

20:30 28.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Андрей Бортко
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Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом. Следующими регионом, который отделится от страны станет Закарпатская область, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер
В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер рассказал, что сегодня венгерское население в Закарпатье открыто выражает недовольство политикой киевского режима.

"Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только все начнёт разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", — цитирует эксперта РИА Новости.

По его мнению, Украина навсегда перестанет существовать в прежнем виде – от неё останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза.
Ранее Риттер заявлял, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха обороны Вооружённых сил Украины.
26 декабря, 19:31
Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов В Европе и США сегодня преобладает мнение, что наиболее приемлемым решением конфликта на Украине является раздел страны. Вместе с тем, Киев рискует потерять Одессу, Харьков и западные регионы, сообщает сербская газета "Политика"
 
НовостиУкраинаЗакарпатская областьвенгры Закарпатьякиевский режимСкотт Риттер
 
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