Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом. Следующими регионом, который отделится от страны станет Закарпатская область, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер
В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер рассказал, что сегодня венгерское население в Закарпатье открыто выражает недовольство политикой киевского режима.
"Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только все начнёт разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", — цитирует эксперта РИА Новости.
По его мнению, Украина навсегда перестанет существовать в прежнем виде – от неё останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза.
Ранее Риттер заявлял, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха обороны Вооружённых сил Украины.
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