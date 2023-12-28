https://ukraina.ru/20231228/1052481259.html

Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба

Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба - 28.12.2023 Украина.ру

Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба

Порядка шести тысяч мужчин призывного возраста выезжают из Украины за одни сутки. Только 150-200 из них покидают страну как волонтёры, заявил глава отдела организации пограничного контроля Западного территориального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук, передаёт телеграм-канал "Униан"

2023-12-28T20:10

2023-12-28T20:10

2023-12-28T20:10

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По его словам, чаще всего украинцы бегут в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Чтобы избежать отправки на фронт, в 2023 году мужчины призывного возраста стали чаще заключать браки с многодетными матерями – это даёт право на беспрепятственный выезд из Украины. Матвийчук отметил и участившиеся отъезды в качестве сопровождающего лицо с инвалидностью. Так, одного и того же человека может сопровождать неограниченное количество украинцев, которые таким способом пересекают границу и больше в страну не возвращаются. Ответственности за подобные действия тоже не предусмотрено. Уклонисты даже ухитряются сменить пол для того, чтобы не пополнить ряды Вооружённых сил страны. Их рассекречивают, так как "женщинами" мужчины становятся только в паспорте, добавил Матвийчук. Всего в 2023 году пограничники задержали около 11-ти тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, добавил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Из них восемь тысяч пытались бежать "по лесу", а три тысячи - по поддельным документам. Согласно расследованию BBC, с начала российской Спецоперации более 200 тысяч украинцев пытались бежать из страны, чтобы избежать мобилизации, но были пойманы. Большинство из них готовы были рисковать жизнью, лишь бы уехать. По данным СМИ на ноябрь, различными путями нелегально Украину покинули почти 20 тысяч мужчин призывного возраста.

https://ukraina.ru/20231228/1052455235.html

https://ukraina.ru/20231227/1052452630.html

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, пограничная служба украины, сво, спецоперация