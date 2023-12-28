https://ukraina.ru/20231228/1052480706.html
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня - 28.12.2023 Украина.ру
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости
2023-12-28T19:28
2023-12-28T19:28
2023-12-28T19:28
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спецоперация
финансирование
сша
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По его словам, сегодня на Украине и без боевых действий масса проблем, которые требую дополнительного финансирования. В частности, "лежащая на боку экономика", практически отсутствующая промышленность, социальный и демографический кризисы. Учитывая это, "Украина сыпется как домино", подчеркнул Гагин. Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 132 миллионов долларов).
https://ukraina.ru/20231228/1052456842.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, днр, донецкая народная республика, ян гагин, сво, спецоперация, финансирование, сша
Новости, Украина, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, СВО, Спецоперация, финансирование, США
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости