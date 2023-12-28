https://ukraina.ru/20231228/1052480706.html

В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня

В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня - 28.12.2023 Украина.ру

В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня

"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости

2023-12-28T19:28

2023-12-28T19:28

2023-12-28T19:28

новости

украина

всу

днр

донецкая народная республика

ян гагин

сво

спецоперация

финансирование

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049636303_0:1:403:227_1920x0_80_0_0_d23331eac34a0a8ec6ba22a36cb87890.jpg

По его словам, сегодня на Украине и без боевых действий масса проблем, которые требую дополнительного финансирования. В частности, "лежащая на боку экономика", практически отсутствующая промышленность, социальный и демографический кризисы. Учитывая это, "Украина сыпется как домино", подчеркнул Гагин. Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 132 миллионов долларов).

https://ukraina.ru/20231228/1052456842.html

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, днр, донецкая народная республика, ян гагин, сво, спецоперация, финансирование, сша