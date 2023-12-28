В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня - 28.12.2023 Украина.ру
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В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня - 28.12.2023 Украина.ру
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости
2023-12-28T19:28
2023-12-28T19:28
новости
украина
всу
днр
донецкая народная республика
ян гагин
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спецоперация
финансирование
сша
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По его словам, сегодня на Украине и без боевых действий масса проблем, которые требую дополнительного финансирования. В частности, "лежащая на боку экономика", практически отсутствующая промышленность, социальный и демографический кризисы. Учитывая это, "Украина сыпется как домино", подчеркнул Гагин. Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 132 миллионов долларов).
https://ukraina.ru/20231228/1052456842.html
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новости, украина, всу, днр, донецкая народная республика, ян гагин, сво, спецоперация, финансирование, сша
Новости, Украина, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, СВО, Спецоперация, финансирование, США

В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня

19:28 28.12.2023
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости

"Было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 миллионов долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 миллионов долларов, получается простая арифметика. Украине этих денег хватит на 2,5 – максимум три дня", – заявил Гагин.

По его словам, сегодня на Украине и без боевых действий масса проблем, которые требую дополнительного финансирования. В частности, "лежащая на боку экономика", практически отсутствующая промышленность, социальный и демографический кризисы. Учитывая это, "Украина сыпется как домино", подчеркнул Гагин.
Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 132 миллионов долларов).
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи КиевуНовый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца". Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов
 
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