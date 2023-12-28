В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
18:34 28.12.2023 (обновлено: 18:35 28.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Открытый перелом ноги получил 43-летний мужчина в Черновцах, пытаясь избежать отправки на фронт. Он выпрыгнул из окна военкомата, сообщила в четверг, 28 декабря, представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук
"В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря", – цитирует её украинский телеканал "Общественное".
Уточняется, что сейчас уклонист госпитализирован и находится в нейрохирургическом отделении.
Ранее сообщалось, что таким же способом избежать отправки на фронт хотел житель города Мукачево в Закарпатской области – он выпрыгнул через окно второго этажа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать полмиллиона граждан страны. Позже глава минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тысяч человек.
В понедельник, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
04:21Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизацииВ украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей