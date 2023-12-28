https://ukraina.ru/20231228/1052479897.html

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

Открытый перелом ноги получил 43-летний мужчина в Черновцах, пытаясь избежать отправки на фронт. Он выпрыгнул из окна военкомата, сообщила в четверг, 28 декабря, представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук

2023-12-28T18:34

2023-12-28T18:34

2023-12-28T18:35

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Уточняется, что сейчас уклонист госпитализирован и находится в нейрохирургическом отделении. Ранее сообщалось, что таким же способом избежать отправки на фронт хотел житель города Мукачево в Закарпатской области – он выпрыгнул через окно второго этажа. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать полмиллиона граждан страны. Позже глава минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тысяч человек. В понедельник, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, спецоперация, сво