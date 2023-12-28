В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052479897.html
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
Открытый перелом ноги получил 43-летний мужчина в Черновцах, пытаясь избежать отправки на фронт. Он выпрыгнул из окна военкомата, сообщила в четверг, 28 декабря, представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук
2023-12-28T18:34
2023-12-28T18:35
новости
украина
мобилизация
уклонисты
всу
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/13/1043703971_0:409:720:814_1920x0_80_0_0_fe75b361db285a8d6ab254bfdb4a5e2d.jpg
Уточняется, что сейчас уклонист госпитализирован и находится в нейрохирургическом отделении. Ранее сообщалось, что таким же способом избежать отправки на фронт хотел житель города Мукачево в Закарпатской области – он выпрыгнул через окно второго этажа. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать полмиллиона граждан страны. Позже глава минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тысяч человек. В понедельник, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/13/1043703971_0:341:720:881_1920x0_80_0_0_4e9b165fe230d611096783889b9687e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, спецоперация, сво
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, ВСУ, Спецоперация, СВО

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

18:34 28.12.2023 (обновлено: 18:35 28.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Читать в
Открытый перелом ноги получил 43-летний мужчина в Черновцах, пытаясь избежать отправки на фронт. Он выпрыгнул из окна военкомата, сообщила в четверг, 28 декабря, представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук
"В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря", – цитирует её украинский телеканал "Общественное".
Уточняется, что сейчас уклонист госпитализирован и находится в нейрохирургическом отделении.
Ранее сообщалось, что таким же способом избежать отправки на фронт хотел житель города Мукачево в Закарпатской области – он выпрыгнул через окно второго этажа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать полмиллиона граждан страны. Позже глава минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тысяч человек.
В понедельник, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
04:21
Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизацииВ украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей
 
НовостиУкраинамобилизацияуклонистыВСУСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Ильхам Алиев, биография
19:09На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
19:05Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине
18:50ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
18:34В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
18:13Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире
17:59Зеленский назначил глав Ровенской областной администрации и подконтрольной Киеву части ДНР
17:41Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
17:04Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
16:30Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б
16:15Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
16:13Госдолг Украины побил очередной рекорд
16:01Звёзды потускнели. Под Новый год в России заработал институт репутации
15:17"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
14:49В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов
14:43Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
14:26"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
14:06Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
13:31Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
13:14Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"
Лента новостейМолния