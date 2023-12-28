https://ukraina.ru/20231228/1052468837.html

Звёзды потускнели. Под Новый год в России заработал институт репутации

Звёзды потускнели. Под Новый год в России заработал институт репутации - 28.12.2023 Украина.ру

Звёзды потускнели. Под Новый год в России заработал институт репутации

Ровно неделю, с 21 декабря, не утихает скандал вокруг вечеринки с дресс-кодом Almost Naked (почти обнаженный. — англ.) в московском клубе Mutabor

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:12

эксклюзив

российские артисты

музыкант

скандал

россия

новый год

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После того, как в сети оказались кадры с мероприятия, участвовавшие в нем известные артисты, включая Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других, столкнулись с отменой концертов, разрывом контрактов и другими проблемами.«А помните, либерота скулила, что у нас нет "института репутации" и сопутствующей ему культуры отмены. Кушайте, не обляпайтесь», — написала в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян.Пресловутый институт репутации и сопутствующая ему "культура отмены" давно и продуктивно действует в странах Европы и Северной Америки – это бесчисленные скандалы с неосторожными высказываниями на острые темы, как в случае писательницы Джоанн Роулинг или комедиантки Эллен ДеДженерес, либо обвинения в домогательствах или абьюзе, как было с актерами Кевином Спейси и Джонни Деппом.В России традиционно было принято обсуждать подобные скандалы в шутливо-снисходительной форме, однако в последнее время известные люди то и дело стали попадать в неприятности в связи с политической позицией или публичными высказываниями или действиями. Основной тезис критики относительно так называемой голой вечеринки в Mutabor состоит в том, что мероприятие выглядит недопустимо цинично на фоне ведущихся военных действий. Также участников обвиняют в аморальности и демонстрации сверхроскоши.Иллюстрируют эту претензию два самых обсуждаемых в сети наряда – украшение телеведущей Анастасии Ивлеевой с драгоценными камнями в районе ягодиц и образ рэпера VACIO (Николай Васильев), на котором из одежды был только один носок, прикрывающий детородный орган.Вечеринка действительно вызвала шквал негодования в интернете, на тему высказался любой, кто ведет хотя бы небольшой блог или телеграм-канал, а группировка "Ленинград" Сергея Шнурова даже посвятила скандалу песню "Тюль" с таким припевом:"Голые – теперь уж не смешные,Что ни полосы, то все сплошные.Из одежды были только кроссы,А у народа есть теперь вопросы…"Основной виновницей оказалась Ивлеева – это она организовала вечеринку и в ее телеграм-канале были опубликованы некоторые из фото. Проблемы у артистки начались сразу же и серьезные: рекламные контракты с ней разорвали банк "Тинькофф" и компания МТС, в суд поступил коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в счёт компенсации морального вреда, а теперь ее за неуплату налогов проверяет прокуратура – по требованию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.Телеведущая записала целых два оправдательных видео: в одном пообещала пожертвовать заработанные на вечеринки деньги на благотворительность, в другом – со слезами – попросила просить ее и дать второй шанс.Интересное совпадение: годом ранее вышел сериал Александра Молочникова "Монастырь", в котором Ивлеева сыграла беззаботную тусовщицу, которой приходится скрываться в женском монастыре, где она "перевоспитывается" и становится другим человеком.Васильев, то есть рэпер VACIO, был задержан на 15 суток, а теперь исполнителю грозят уголовные дела за распространение порнографии и пропаганду ЛГБТК+* (на одном из видео он имитирует половой контакт с другим мужчиной).Британское издание Independent о задержании рэпера и о вечеринке написало так:"Скандал происходит одновременно с тем, как господин Путин усилил социальный консерватизм, призывая семьи иметь восемь и более детей и применяя жесткие репрессии в отношении ЛГБТ+* активистов."Всколыхнули интернет-общественность новости о последствиях для Киркорова: с постеров двух новогодних фильмов – "Иван Васильевич меняет всё" Миши Семичева и Романа Кима и "СамоИрония судьбы" тех же режиссеров – артист просто "исчез" с постеров, сайт его заблокирован, а выступления перенесены на неопределенное время.И хотя и Киркоров, и Лолита, и Дима Билан, и другие артисты записали видео с извинениями, новостей об их "отмене" появляется все больше.Коснулось это также и певицы Anna Asti (Анна Дзюба), которая всего пару недель назад была названа одной из самых востребованных российских певиц (а до того признана лучшей певицей России), благодаря тому, что ее композиции возглавляют рейтинги российских музыкальных стримингов. Теперь же концерты Asti перенесены "по независящим от площадок обстоятельствам".Скандал тематически совпал еще и с темой, которую буквально в те же дни поднял в телеграм-каналах писатель Захар Прилепин: в опубликованных списках участников новогодних телепередач оказались те же артисты, что и годом ранее, и до этого. По мнению Прилепина и его единомышленников, там должны были бы выступить музыканты и актеры, бывающие на фронте и заявляющие о своей поддержке российской армии.Еще одно совпадение: буквально одновременно с вечеринкой Ивлеевой на Украине разгорелся скандал вокруг запланированного концерта шоу "Квартал-95" на горнолыжном курорте Буковель со стоимостью билетов от полутора тысяч гривен (минимальная пенсия). Концерт был назначен на 27 декабря, но в итоге был отменен.*Запрещено в РФ

https://ukraina.ru/20231225/1052369936.html

https://ukraina.ru/20231228/1052467781.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, российские артисты, музыкант, скандал, россия, новый год