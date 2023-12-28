https://ukraina.ru/20231228/1052464302.html

"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов

"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов - 28.12.2023 Украина.ру

"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов рассказал, какие страны показали рост экономики в 2023 году и почему не сработала макроэкономическая стратегия США

2023-12-28T11:56

2023-12-28T11:56

2023-12-28T11:56

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колташов

экономика

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01:06 - Евразийский экономический союз и Евросоюз: что мы наблюдаем? 11:57 - Почему страны ЕС оказались слабым местом мировой экономики? 31:01 - Экономическое противостояние США и Китая.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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