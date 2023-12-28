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"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов - 28.12.2023 Украина.ру
"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
Экономист, директор института нового общества Василий Колташов рассказал, какие страны показали рост экономики в 2023 году и почему не сработала макроэкономическая стратегия США
2023-12-28T11:56
2023-12-28T11:56
2023-12-28T11:56
видео
колташов
экономика
рост
рецессия
ес
евросоюз
сша
китай
восток
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01:06 - Евразийский экономический союз и Евросоюз: что мы наблюдаем? 11:57 - Почему страны ЕС оказались слабым местом мировой экономики? 31:01 - Экономическое противостояние США и Китая.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, колташов, экономика, рост, рецессия, ес, евросоюз, сша, китай, восток, валюта, финансы, евразийский союз, видео
Видео, Колташов, экономика, рост, рецессия, ЕС, Евросоюз, США, Китай, Восток, валюта, финансы, Евразийский союз
"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
Экономист, директор института нового общества Василий Колташов рассказал, какие страны показали рост экономики в 2023 году и почему не сработала макроэкономическая стратегия США
01:06
- Евразийский экономический союз и Евросоюз: что мы наблюдаем? 11:57
- Почему страны ЕС оказались слабым местом мировой экономики? 31:01
- Экономическое противостояние США и Китая.