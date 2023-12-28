https://ukraina.ru/20231228/1052454266.html
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким - 28.12.2023 Украина.ру
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
Специалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
2023-12-28T01:49
2023-12-28T01:49
2023-12-28T01:50
новости
украина
николаевская область
сво
всу
коррупция
мобилизация
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Ким также отчитался о работе проведённой с медперсоналом по недопущению коррупции, в рамках которой "кого-то заменили, кого-то предупредили". Ранее Ким заявил, что на Украине должны мобилизовать не полмиллиона граждан, а 40 миллионов жителей страны. В таком случае, по мнению главы Николаевской области, президент России Владимир Путин скажет: "Во, блин, а что же мне делать".
https://ukraina.ru/20231226/1052386257.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николаевская область, сво, всу, коррупция, мобилизация
Новости, Украина, Николаевская область, СВО, ВСУ, коррупция, мобилизация
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
01:49 28.12.2023 (обновлено: 01:50 28.12.2023)
Специалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким