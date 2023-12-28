https://ukraina.ru/20231228/1052454266.html

Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким

Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким - 28.12.2023 Украина.ру

Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким

Специалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

2023-12-28T01:49

2023-12-28T01:49

2023-12-28T01:50

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Ким также отчитался о работе проведённой с медперсоналом по недопущению коррупции, в рамках которой "кого-то заменили, кого-то предупредили". Ранее Ким заявил, что на Украине должны мобилизовать не полмиллиона граждан, а 40 миллионов жителей страны. В таком случае, по мнению главы Николаевской области, президент России Владимир Путин скажет: "Во, блин, а что же мне делать".

https://ukraina.ru/20231226/1052386257.html

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новости, украина, николаевская область, сво, всу, коррупция, мобилизация