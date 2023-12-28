Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким - 28.12.2023 Украина.ру
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Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким - 28.12.2023 Украина.ру
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
Специалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
2023-12-28T01:49
2023-12-28T01:50
новости
украина
николаевская область
сво
всу
коррупция
мобилизация
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Ким также отчитался о работе проведённой с медперсоналом по недопущению коррупции, в рамках которой "кого-то заменили, кого-то предупредили". Ранее Ким заявил, что на Украине должны мобилизовать не полмиллиона граждан, а 40 миллионов жителей страны. В таком случае, по мнению главы Николаевской области, президент России Владимир Путин скажет: "Во, блин, а что же мне делать".
https://ukraina.ru/20231226/1052386257.html
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новости, украина, николаевская область, сво, всу, коррупция, мобилизация
Новости, Украина, Николаевская область, СВО, ВСУ, коррупция, мобилизация

Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким

01:49 28.12.2023 (обновлено: 01:50 28.12.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
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Специалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
"Очень просто: если вы берёте взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают. И это немного помогает… У нас ни у кого нет "крыши", – приводит его слова издание "Страна.ua".
Ким также отчитался о работе проведённой с медперсоналом по недопущению коррупции, в рамках которой "кого-то заменили, кого-то предупредили".
Ранее Ким заявил, что на Украине должны мобилизовать не полмиллиона граждан, а 40 миллионов жителей страны. В таком случае, по мнению главы Николаевской области, президент России Владимир Путин скажет: "Во, блин, а что же мне делать".
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 09:00
Украина как место экспериментаВ социальных сетях постсоветского пространства и на русскоязычных ресурсах других стран не прекращаются попытки анализа особости или особенностей Украины, как главного сегодняшнего эпицентра конфликта между коллективным Западом и остальным миром
 
НовостиУкраинаНиколаевская областьСВОВСУкоррупциямобилизация
 
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01:49Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – Ким
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