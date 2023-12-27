https://ukraina.ru/20231227/1052449223.html

Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев

Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев - 27.12.2023 Украина.ру

Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев

Воевать в составе Вооружённых сил Украины должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

2023-12-27T19:15

2023-12-27T19:15

2023-12-27T19:15

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По его мнению, в стране также должны быть мобилизованы предприятия. Только это и огромное количество новобранцев обеспечат победу ВСУ. Ранее Ким заявлял, что в Николаевской области издан приказ о задержании уклонистов, а для их отлова созданы мобильные комиссии.

https://ukraina.ru/20231227/1052444870.html

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новости, украина, всу, сво, мобилизация, владимир путин, николаев