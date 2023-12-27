https://ukraina.ru/20231227/1052449223.html
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев - 27.12.2023 Украина.ру
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
Воевать в составе Вооружённых сил Украины должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
2023-12-27T19:15
2023-12-27T19:15
2023-12-27T19:15
новости
украина
всу
сво
мобилизация
владимир путин
николаев
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По его мнению, в стране также должны быть мобилизованы предприятия. Только это и огромное количество новобранцев обеспечат победу ВСУ. Ранее Ким заявлял, что в Николаевской области издан приказ о задержании уклонистов, а для их отлова созданы мобильные комиссии.
https://ukraina.ru/20231227/1052444870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, мобилизация, владимир путин, николаев
Новости, Украина, ВСУ, СВО, мобилизация, Владимир Путин, Николаев
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
Воевать в составе Вооружённых сил Украины должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким