Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев - 27.12.2023 Украина.ру
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Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев - 27.12.2023 Украина.ру
Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
Воевать в составе Вооружённых сил Украины должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
2023-12-27T19:15
2023-12-27T19:15
новости
украина
всу
сво
мобилизация
владимир путин
николаев
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По его мнению, в стране также должны быть мобилизованы предприятия. Только это и огромное количество новобранцев обеспечат победу ВСУ. Ранее Ким заявлял, что в Николаевской области издан приказ о задержании уклонистов, а для их отлова созданы мобильные комиссии.
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новости, украина, всу, сво, мобилизация, владимир путин, николаев
Новости, Украина, ВСУ, СВО, мобилизация, Владимир Путин, Николаев

Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев

19:15 27.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
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Воевать в составе Вооружённых сил Украины должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

"40 миллионов во время Второй мировой войны было потеряно, из них украинцев там наверное семь или девять миллионов, которые отбивались от фашистов. Сейчас такая же ситуация, но фашисты – это россияне (...) Я считаю, что вся страна должна быть мобилизована", – заявил Ким.

По его мнению, в стране также должны быть мобилизованы предприятия. Только это и огромное количество новобранцев обеспечат победу ВСУ.

"Чем больше мы мобилизуем, тем быстрее (Владимир) Путин сдастся. Если он увидит, что на Украине поднялось не 500 тысяч, а два миллиона новобранцев, то он скажет: "Во, блин, а что же мне делать", – добавил Ким.

Ранее Ким заявлял, что в Николаевской области издан приказ о задержании уклонистов, а для их отлова созданы мобильные комиссии.
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