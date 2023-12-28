https://ukraina.ru/20231228/1052452334.html

С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново

С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново - 28.12.2023 Украина.ру

С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново

Когда жители Херсонской области из-за агрессии Украины покинули свои дома, многим из них пришлось начинать жизнь заново. Большую роль здесь сыграло появление "херсонских сертификатов", это было правильное решение Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T05:20

2023-12-28T05:20

2023-12-28T05:20

новости

крым

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херсон

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херсонская область

помощь

родственники

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Когда жители Херсона оказались в тяжелой ситуации, большую роль для них сыграли сертификаты на получение жилья в Крыму. Это было правильное решение Москвы, рассказал политолог.Эти люди буквально потеряли все. В Крыму они получили опору в виде жилья. Это позволило пострадавшим от киевских властей херсонцам начать жизнь заново. Но у многих из них на Украине остались родные, добавил эксперт.Кроме того, сами херсонцы замечают, что работу найти несложно, если ты готов трудиться. Причем они говорят, что сейчас их зарплата гораздо выше, чем при Украине. Можно не выживать, а жить и развиваться, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, россия, херсон, война, жилье, работа, херсонская область, помощь, родственники, мирные жители, украина