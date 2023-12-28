С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
Когда жители Херсонской области из-за агрессии Украины покинули свои дома, многим из них пришлось начинать жизнь заново. Большую роль здесь сыграло появление "херсонских сертификатов", это было правильное решение Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Когда жители Херсона оказались в тяжелой ситуации, большую роль для них сыграли сертификаты на получение жилья в Крыму. Это было правильное решение Москвы, рассказал политолог.
Эти люди буквально потеряли все. В Крыму они получили опору в виде жилья. Это позволило пострадавшим от киевских властей херсонцам начать жизнь заново. Но у многих из них на Украине остались родные, добавил эксперт.
"У многих из них остались родные на той стороне. У кого-то эти связи разорвались, а кто-то очень переживает за судьбу своих близких. Им тяжело начинать жизнь с чистого листа. Но они думали, что им придется гораздо хуже. Они ожидали катастрофы", - подчеркнул Джаралла.
Кроме того, сами херсонцы замечают, что работу найти несложно, если ты готов трудиться. Причем они говорят, что сейчас их зарплата гораздо выше, чем при Украине. Можно не выживать, а жить и развиваться, заключил собеседник Украина.ру.
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