С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново - 28.12.2023 Украина.ру
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С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново - 28.12.2023 Украина.ру
С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
Когда жители Херсонской области из-за агрессии Украины покинули свои дома, многим из них пришлось начинать жизнь заново. Большую роль здесь сыграло появление "херсонских сертификатов", это было правильное решение Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T05:20
2023-12-28T05:20
новости
крым
россия
херсон
война
жилье
работа
херсонская область
помощь
родственники
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Когда жители Херсона оказались в тяжелой ситуации, большую роль для них сыграли сертификаты на получение жилья в Крыму. Это было правильное решение Москвы, рассказал политолог.Эти люди буквально потеряли все. В Крыму они получили опору в виде жилья. Это позволило пострадавшим от киевских властей херсонцам начать жизнь заново. Но у многих из них на Украине остались родные, добавил эксперт.Кроме того, сами херсонцы замечают, что работу найти несложно, если ты готов трудиться. Причем они говорят, что сейчас их зарплата гораздо выше, чем при Украине. Можно не выживать, а жить и развиваться, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, россия, херсон, война, жилье, работа, херсонская область, помощь, родственники, мирные жители, украина
Новости, Крым, Россия, Херсон, война, жилье, работа, Херсонская область, помощь, родственники, мирные жители, Украина

С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново

05:20 28.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Симферополь
Города России. Симферополь - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Когда жители Херсонской области из-за агрессии Украины покинули свои дома, многим из них пришлось начинать жизнь заново. Большую роль здесь сыграло появление "херсонских сертификатов", это было правильное решение Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Когда жители Херсона оказались в тяжелой ситуации, большую роль для них сыграли сертификаты на получение жилья в Крыму. Это было правильное решение Москвы, рассказал политолог.
Эти люди буквально потеряли все. В Крыму они получили опору в виде жилья. Это позволило пострадавшим от киевских властей херсонцам начать жизнь заново. Но у многих из них на Украине остались родные, добавил эксперт.
"У многих из них остались родные на той стороне. У кого-то эти связи разорвались, а кто-то очень переживает за судьбу своих близких. Им тяжело начинать жизнь с чистого листа. Но они думали, что им придется гораздо хуже. Они ожидали катастрофы", - подчеркнул Джаралла.
Кроме того, сами херсонцы замечают, что работу найти несложно, если ты готов трудиться. Причем они говорят, что сейчас их зарплата гораздо выше, чем при Украине. Можно не выживать, а жить и развиваться, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Толмачёв интервью
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НовостиКрымРоссияХерсонвойнажильеработаХерсонская областьпомощьродственникимирные жителиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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