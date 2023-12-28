https://ukraina.ru/20231228/1052406388.html

Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"

Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина" - 28.12.2023 Украина.ру

Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"

С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2023-12-28T05:40

2023-12-28T05:40

2023-12-28T05:40

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Повторить в чистом виде линию обороны Суровикина у ВСУ не получится. Визуально на местности они могут это сделать: взять лопату, выкопать траншею, поставить бетонные пирамидки и набросать мин, рассказал политтехнолог.Но вопрос заключается в наполнении линии обороны ракетами, пушками, противотанковыми комплексами и боевой авиацией. А также в предугадывании шагов армии РФ и в грамотном распределении всех этих средств, добавил эксперт.Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то им будет нечем воевать и оборонять свою позиции, какие бы линии обороны они не понастроили, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html

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новости, украина, россия, оборона, всу, укрепления, блиндажи, вооружение, оружие, сво, спецоперация, авиация