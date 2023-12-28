Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Повторить в чистом виде линию обороны Суровикина у ВСУ не получится. Визуально на местности они могут это сделать: взять лопату, выкопать траншею, поставить бетонные пирамидки и набросать мин, рассказал политтехнолог.
"Построить оборонительные укрепления могут все. С технической точки зрения, безусловно, произвести цемент, напилить досок, выдать лопаты, выкопать окопы и блиндажи, Украина в состоянии еще много где", - подчеркнул Ющук.
Но вопрос заключается в наполнении линии обороны ракетами, пушками, противотанковыми комплексами и боевой авиацией. А также в предугадывании шагов армии РФ и в грамотном распределении всех этих средств, добавил эксперт.
Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то им будет нечем воевать и оборонять свою позиции, какие бы линии обороны они не понастроили, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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