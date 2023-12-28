Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина" - 28.12.2023 Украина.ру
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Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина" - 28.12.2023 Украина.ру
Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-28T05:40
2023-12-28T05:40
новости
украина
россия
оборона
всу
укрепления
блиндажи
вооружение
оружие
сво
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Повторить в чистом виде линию обороны Суровикина у ВСУ не получится. Визуально на местности они могут это сделать: взять лопату, выкопать траншею, поставить бетонные пирамидки и набросать мин, рассказал политтехнолог.Но вопрос заключается в наполнении линии обороны ракетами, пушками, противотанковыми комплексами и боевой авиацией. А также в предугадывании шагов армии РФ и в грамотном распределении всех этих средств, добавил эксперт.Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то им будет нечем воевать и оборонять свою позиции, какие бы линии обороны они не понастроили, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html
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новости, украина, россия, оборона, всу, укрепления, блиндажи, вооружение, оружие, сво, спецоперация, авиация
Новости, Украина, Россия, оборона, ВСУ, укрепления, блиндажи, вооружение, оружие, СВО, Спецоперация, авиация

Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"

05:40 28.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Повторить в чистом виде линию обороны Суровикина у ВСУ не получится. Визуально на местности они могут это сделать: взять лопату, выкопать траншею, поставить бетонные пирамидки и набросать мин, рассказал политтехнолог.
"Построить оборонительные укрепления могут все. С технической точки зрения, безусловно, произвести цемент, напилить досок, выдать лопаты, выкопать окопы и блиндажи, Украина в состоянии еще много где", - подчеркнул Ющук.
Но вопрос заключается в наполнении линии обороны ракетами, пушками, противотанковыми комплексами и боевой авиацией. А также в предугадывании шагов армии РФ и в грамотном распределении всех этих средств, добавил эксперт.
Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то им будет нечем воевать и оборонять свою позиции, какие бы линии обороны они не понастроили, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Сапоньков интервью
25 декабря, 14:30
Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУНовая мобилизация в России в том или ином виде будет. Может, не так, как она была проведена осенью прошлого года. Может быть, это будет частичная мобилизация из тех, кого прозванивали, кто явился по повесткам, и им предложат явиться и заключить контракт
 
НовостиУкраинаРоссияоборонаВСУукрепленияблиндаживооружениеоружиеСВОСпецоперацияавиация
 
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