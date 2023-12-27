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Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины

Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины - 27.12.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть Херсонской области на правом берегу Днепра может быть освобождена российскими подразделениями в 2024 году. В том, что это произойдёт рано или поздно сомнений у Сальдо нет

2023-12-27T23:21

2023-12-27T23:21

2023-12-27T23:22

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На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он ответил утвердительно. Ранее в этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает.

https://ukraina.ru/20231226/1052378678.html

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новости, украина, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы, россия, сво