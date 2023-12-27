Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины - 27.12.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины
Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины - 27.12.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть Херсонской области на правом берегу Днепра может быть освобождена российскими подразделениями в 2024 году. В том, что это произойдёт рано или поздно сомнений у Сальдо нет
2023-12-27T23:21
2023-12-27T23:22
новости
украина
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы
россия
сво
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На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он ответил утвердительно. Ранее в этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает.
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новости, украина, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы, россия, сво
Новости, Украина, Херсонская область, Владимир Сальдо, Новые регионы, Россия, СВО

Сальдо рассказал, когда ВС РФ освободят правобережье Херсонщины

23:21 27.12.2023 (обновлено: 23:22 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Херсонской области В. Сальдо дал интервью РИА Новости
Губернатор Херсонской области В. Сальдо дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть Херсонской области на правом берегу Днепра может быть освобождена российскими подразделениями в 2024 году. В том, что это произойдёт рано или поздно сомнений у Сальдо нет
"Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остаётся оккупированной. Она по Конституции (Российской Федерации, – ред.) уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена", – приводит РИА Новости слова Сальдо.
На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он ответил утвердительно.
Ранее в этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает.
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НовостиУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоНовые регионыРоссияСВО
 
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