Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении - 27.12.2023 Украина.ру
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Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении
Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении - 27.12.2023 Украина.ру
Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении
Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого украинским фондом "Демократические инициативы"
2023-12-27T21:29
2023-12-27T21:30
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Социологи опрашивали жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и города Киева с 8 по 15 декабря. За неделю на вопросы ответили более двух тысяч украинцев в возрасте от 18 лет. По данным отчёта, с начала российской Спецоперации "доля граждан, которые считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении. Не верят украинцы и в то, что государство сможет преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. В отчёте, опубликованном на сайте фонда, говорится, сегодня доля "оптимистов" упала более чем на 30%.Ранее украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми.
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Новости, Украина, опрос, будущее, СВО

Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении

21:29 27.12.2023 (обновлено: 21:30 27.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого украинским фондом "Демократические инициативы"
Социологи опрашивали жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и города Киева с 8 по 15 декабря. За неделю на вопросы ответили более двух тысяч украинцев в возрасте от 18 лет.
По данным отчёта, с начала российской Спецоперации "доля граждан, которые считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении.
Не верят украинцы и в то, что государство сможет преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. В отчёте, опубликованном на сайте фонда, говорится, сегодня доля "оптимистов" упала более чем на 30%.
Ранее украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми.
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21 декабря, 04:40
Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мираСовременные информационные технологии становятся инструментом ментальных войн, чтобы создать для человека неадекватную картину мира. Таким образом западные специалисты долгое время воздействовали на жителей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
21:29Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении
21:05Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости
20:52Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине
20:41Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico
20:06Львовская область стала самой коррумпированной в стране – НАПК
19:41Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине
19:15Власти Николаева сообщили когда "Путин сдастся", но для этого нужно 40 млн украинцев
18:52Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы
18:36СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий
18:23Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров
18:20ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам
18:00Суд над Пушилиным, задержание террористов. Итоги 27 декабря
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