Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении

Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира

Современные информационные технологии становятся инструментом ментальных войн, чтобы создать для человека неадекватную картину мира. Таким образом западные специалисты долгое время воздействовали на жителей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин