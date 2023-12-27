Меньше 50% украинцев верят, что события идут в правильном направлении
21:29 27.12.2023 (обновлено: 21:30 27.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Меньше половины граждан Украины верит, что события в стране развиваются в "правильном направлении", треть уверена в обратном. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого украинским фондом "Демократические инициативы"
Социологи опрашивали жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и города Киева с 8 по 15 декабря. За неделю на вопросы ответили более двух тысяч украинцев в возрасте от 18 лет.
По данным отчёта, с начала российской Спецоперации "доля граждан, которые считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года, достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя (до 45% по данным последнего опроса). Тридцать три процента респондентов считают, что события развиваются в неправильном направлении.
Не верят украинцы и в то, что государство сможет преодолеть "проблемы и трудности" в ближайшем будущем. В отчёте, опубликованном на сайте фонда, говорится, сегодня доля "оптимистов" упала более чем на 30%.
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