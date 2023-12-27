https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html

"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми

"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми - 27.12.2023 Украина.ру

"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми

Идти воевать добровольно украинцы больше не хотят, восполнять тяжелые потери ВСУ становится все сложнее. Поэтому власти берут курс на ужесточение мобилизации

2023-12-27T04:12

2023-12-27T04:12

2023-12-27T04:12

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

политика

экономика

вадим карасев

андрей ермолаев

эксперты

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Представленный Кабмином законопроект снижает призывной возраст с 27 до 25 лет, предусматривает суровые меры наказания воздействия для уклонистов и практически вводит систему тотального контроля в стране.Искать будут всех. Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник, офис Зеленского совместно с Минобороны и Министерством цифровой трансформации разработали механизм легализации цифровых повесток."Базы данных предоставили банки и приложение "ДIЯ", где собраны основные массивы верифицированных телефонных номеров и электронных почт. Сейчас разрабатываются инструменты блокировки банковских счетов, водительских прав и заграничных паспортов для лиц, игнорирующих повестки", - отмечают авторы канала.А вот слово "демобилизация" можно будет использовать только после того, как закончится война, заявил министр обороны Украины Рустам Умеров в эфире "Суспiльне Новини". Он также признал, что отношение к службе среди украинцев не такое, какого хотелось бы власти."У нас, к сожалению, воспринимается, что служить своей Родине — это наказание", - заявил министр. Причин такого отношения к службе он не привел, но для всех здравомыслящих людей очевидно, что многие граждане Украины не путают киевский режим с Родиной. Те, кто путали — уже закончились. Это признают и украинские военные.Теперь из страны бегут даже пропагандисты того же киевского режима. И не все их за это осуждают. Комментируя на ютуб-канале Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) отказ вернуться на Украину ведущего единого телемарафона, украинский политолог Андрей Вигиринский отметил, что жизнь каждого человека — это его собственность, и он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Потому давать оценок этому поступку он не будет.Относительно проекта внедрения на Украине цифровых повесток в том числе для уехавших, эксперт настроен скептично. По его мнению, если такие повестки введут и введут меры за их игнорирование, то находящийся за границей гражданин просто "забудет о корнях украинских до момента окончания войны".Политолог продолжил: война когда-то закончится, посчитают людей на Украине, обнаружат недочет 15 миллионов и скажут: "все отменяем, только вернитесь, все ограничения вам отменяем, только вернитесь и работайте в этой стране".Вернутся ли? В этом есть сомнения, поскольку сейчас никто, вот тот же Умеров - не формирует "ожидание положительного будущего", отметил Вигиринский."Ради чего, ради кого, а главное, а есть в этом государстве эти вещи, которые "нравится" людям? Куча людей, наверное, хотят слышать о биологическом мусоре, о том, что ты правильный, неправильный, должен быть здесь, не должен быть здесь. Тебя, если не служил, лишить права голоса, если не служил — имущества лишить или гражданства лишить", - сказал эксперт, подчеркнув, что те, кто все это насаждает, отвращают целые пласты населения.В комментариях к видео один из зрителей процитировал Хемингуэя: "Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда".Поскольку большинство жителей Украины к этим категориям явно не относятся, то можно предположить, как они на самом деле оценивают ситуацию (официальной социологии давно веры нет). Поэтому и бегут те, кто может. А многие бежать не могут по самым разным причинам. Но и в ряды защитников киевского режима они явно не стремятся попасть.Государство в вопросе мобилизации напоминает даже не мачеху, а "злого и слегка невменяемого отчима, который дубиной и кулаком заставляет жить и действовать так, как он того желает", описал ситуацию известный украинский политолог Андрей Ермолаев.По его словам, в результате "мы достигли кульминации отчуждения", человек для власти является просто вещью — так когда-то относились к рабам. Следствием является "потрясающее разочарование в большинстве политических деятелей, а на уровне социальных отношений — это просто пропасть отчуждения между гражданином и государством".Ермолаев подчеркнул, что это особенно опасно в условиях, когда государство нуждается в защите. По его мнению, нынешняя власть вполне осознанно говорит одно, а поступает иначе. Когда закончится конфликт, будет сложно возвращать людей в страну.Тем более, что миллионы уехавших украинцев — это "доставшийся по дешевке дорогой социальный капитал", за который началась борьба в странах, которые готовы украинцев принять и ассимилировать, сказал эксперт.Серьезность ситуации отмечает и украинский политолог Вадим Карасев. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что 9 миллионов украинцев находятся за рубежом, а он читает по классификации ООН, что самые опасные страны — это Украина, Сирия, Ирак, Афганистан, Сомали. По словам эксперта, нельзя это списывать только на войну, "есть же еще и свои пять копеек, если не больше — внести в эту всю историю".Еще более категоричен в оценках экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге заявил, что денег для Украины от США и ЕС нет, поэтому киевским деятелям нужно сначала решить вопрос, где взять средства для проведения заявленной мобилизации.По мнению эксперта, воевать за киевский режим больше никто не будет. "Никто из мужчин воевать туда на фронт не пойдет. За кого воевать? За агрохолдинги, которые будут землю украинскую скупать и потом выращивать зеленые растения там? За кого, за Зеленского воевать, за Абрамовича, за Ахметова, за Кучму с Пинчуком?.." - задал Соскин вопрос, перечислив еще ряд фамилий тех, за кого воевать украинцам не стоит.Политолог выразил уверенность в том, что "на сегодняшний день тема войны исчерпана, надо морозить войну и перезагружать Украину". Он добавил, что об этом уже на Западе говорят абсолютно открыто, а это значит, что "зеленый чертополох, который пророс очень буйно, будет уничтожен".

https://ukraina.ru/20231226/1052384027.html

https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html

https://ukraina.ru/20231226/1052401326.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, политика, экономика, вадим карасев, андрей ермолаев, эксперты