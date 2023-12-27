Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости
21:05 27.12.2023 (обновлено: 21:06 27.12.2023)
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с радостью и гордостью отреагировал на предъявленные Украиной обвинения. Комментируя РИА Новости вынесенный ему заочный приговор, он отметил, что это лишь подтверждает его причастность к историческим событиям в Донбассе
"Я рад. Для меня это повод гордиться – даже вражеская "прокуратура" признала моё участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", – сказал агентству руководитель республики.
Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Решением украинского суда Пушилин заочно приговорён к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
23 декабря, 01:53"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал заочно вынесенный ему 22 декабря приговор о лишении свободы сроком на 12 лет за сотрудничество и оправдание Спецоперации. То, что ему запретили занимать должности на Украине он оценил лаконично: "ей Богу клоуны"