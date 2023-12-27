https://ukraina.ru/20231227/1052450518.html

Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости

Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости - 27.12.2023 Украина.ру

Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с радостью и гордостью отреагировал на предъявленные Украиной обвинения. Комментируя РИА Новости вынесенный ему заочный приговор, он отметил, что это лишь подтверждает его причастность к историческим событиям в Донбассе

2023-12-27T21:05

2023-12-27T21:05

2023-12-27T21:06

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Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Решением украинского суда Пушилин заочно приговорён к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20231223/1052350174.html

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новости, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, донбасс, сво, новые регионы, россия