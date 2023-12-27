Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости - 27.12.2023 Украина.ру
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Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости
Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости - 27.12.2023 Украина.ру
Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с радостью и гордостью отреагировал на предъявленные Украиной обвинения. Комментируя РИА Новости вынесенный ему заочный приговор, он отметил, что это лишь подтверждает его причастность к историческим событиям в Донбассе
2023-12-27T21:05
2023-12-27T21:06
новости
украина
денис пушилин
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Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Решением украинского суда Пушилин заочно приговорён к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ukraina.ru/20231223/1052350174.html
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новости, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, донбасс, сво, новые регионы, россия
Новости, Украина, Денис Пушилин, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, СВО, Новые регионы, Россия

Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости

21:05 27.12.2023 (обновлено: 21:06 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с радостью и гордостью отреагировал на предъявленные Украиной обвинения. Комментируя РИА Новости вынесенный ему заочный приговор, он отметил, что это лишь подтверждает его причастность к историческим событиям в Донбассе
"Я рад. Для меня это повод гордиться – даже вражеская "прокуратура" признала моё участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", – сказал агентству руководитель республики.
Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Решением украинского суда Пушилин заочно приговорён к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению В. Путина кандидатом в президенты РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 01:53
"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал заочно вынесенный ему 22 декабря приговор о лишении свободы сроком на 12 лет за сотрудничество и оправдание Спецоперации. То, что ему запретили занимать должности на Украине он оценил лаконично: "ей Богу клоуны"
 
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Заголовок открываемого материала
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21:05Пушилин назвал украинский приговор поводом для гордости
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