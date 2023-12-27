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Украинский суд приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам лишения свободы

Украинский суд приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам лишения свободы - 27.12.2023 Украина.ру

Украинский суд приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам лишения свободы

Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики, сообщает Офис генерального прокурора Украины

2023-12-27T15:53

2023-12-27T15:53

2023-12-27T15:53

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На основании публичного обвинения украинских прокуроров вынесен приговор в отношении главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность, говорится в сообщении.Согласно материалам уголовного дела, "в сентябре 2022 года [Пушилин] созвал и провел внеочередное заседание фейкового Совета ДНР". На собрании депутатский корпус принял закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав России". Решением украинского суда Пушилин приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Напомним, в ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы приговорен губернатор Херсонщины. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Малиновский районный суд Одессы заочно вынес Владимиру Сальдо.

https://ukraina.ru/20231108/1050870580.html

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