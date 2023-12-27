Украинский суд приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам лишения свободы
© Рамиль СитдиковДенис Пушилин
© Рамиль Ситдиков
Денису Пушилину предъявлено обвинение в якобы незаконном создании на территории Донбасса независимой республики, сообщает Офис генерального прокурора Украины
На основании публичного обвинения украинских прокуроров вынесен приговор в отношении главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность, говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, "в сентябре 2022 года [Пушилин] созвал и провел внеочередное заседание фейкового Совета ДНР". На собрании депутатский корпус принял закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав России".
"Главарь "ДНР" неоднократно отмечал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ. Тем самым призвал к захвату Россией территории Украины. В конце концов, на основании подписанного "председателем" никчемного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление". 30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав Федерации якобы на правах субъекта", – сообщает прокуратура.
Решением украинского суда Пушилин приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Напомним, в ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы приговорен губернатор Херсонщины. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Малиновский районный суд Одессы заочно вынес Владимиру Сальдо.
8 ноября, 19:37На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключенияСуд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо виновным в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы