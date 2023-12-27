Львовская область стала самой коррумпированной в стране – НАПК
© скриншот видеоНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
© скриншот видео
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины подвело итоги года и опубликовало рейтинг самых коррумпированных регионов страны. Первую строчку в нём заняла Львовская область с 244 записями в реестре
По данным НАПК, на втором месте оказалась Днепропетровская область – 219 записей в реестре. Далее следует Киевская область с 219 записями и закрывает четвёрку лидеров Одесская область - 217 записей в реестре НАПК.
Всего за 2023 год в стране совершили преступления, связанные с коррупцией 46 тысяч граждан.
В сентябре НАПК публиковало такой же список. По нему лидером по количеству коррупционных записей была также Львовская область (1908 записей), на втором месте оказалась Днепропетровская область (1854), далее Одесская область (1158) и Харьковская область (1046). Меньше всего коррупционных записей в реестре коррупционеров НАПК зафиксировало в Донецкой области – 669, Луганской – 532, Херсонской – 499 и в Крыму без нарушенных дел.
Ранее сообщалось, что во Львове прошли очередные коррупционные скандалы с политическим подтекстом.
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