Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине - 27.12.2023 Украина.ру
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Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине
Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине - 27.12.2023 Украина.ру
Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине
Постпред РФ при организации Василий Небензя на неформальном заседании СБ ООН 27 декабря заявил, что в России убеждены в том, что главную роль в проведении госпереворота на Украине сыграли США и ЕС
2023-12-27T19:41
2023-12-27T19:42
новости
украина
евросоюз
сша
госпереворот
майдан
василий небензя
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Небензя напомнил, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено организованными и скоординированными протестами. В подтверждение своим словам Небензя привёл одно из последних заявлений конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо сказал, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство.При этом, даже проевропейски настроенные украинцы сегодня утверждают, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, а его реализация принесла больше вреда, чем пользы. Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что в РФ знают, что "это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу". Напомним, в среду, 27 декабря, по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
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новости, украина, евросоюз, сша, госпереворот, майдан, василий небензя
Новости, Украина, Евросоюз, США, госпереворот, Майдан, Василий Небензя

Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине

19:41 27.12.2023 (обновлено: 19:42 27.12.2023)
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP / Seth Wenig
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Постпред РФ при организации Василий Небензя на неформальном заседании СБ ООН 27 декабря заявил, что в России убеждены в том, что главную роль в проведении госпереворота на Украине сыграли США и ЕС
Небензя напомнил, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено организованными и скоординированными протестами.
"Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", – сказал постпред.
В подтверждение своим словам Небензя привёл одно из последних заявлений конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо сказал, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство.
"Мы хорошо знаем о технологиях дезинформации, которые использовались на майдане. Якобы независимые СМИ и НКО, на самом деле финансируемые западными разведслужбами, внушали в массах ненависть и страх по отношению к властям, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", - подчеркнул он.
При этом, даже проевропейски настроенные украинцы сегодня утверждают, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, а его реализация принесла больше вреда, чем пользы.
Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что в РФ знают, что "это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу".
Напомним, в среду, 27 декабря, по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 17:38
Как на Украине. Трампа пытаются не допустить до выборов президента, а его рейтинги растутМеньше месяца остаётся до начала праймериз, на которых определятся кандидаты в президенты США, а в предвыборной кампании продолжают бушевать нешуточные страсти
 
НовостиУкраинаЕвросоюзСШАгоспереворотМайданВасилий Небензя
 
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