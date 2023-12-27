https://ukraina.ru/20231227/1052449348.html

Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине

Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине - 27.12.2023 Украина.ру

Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине

Постпред РФ при организации Василий Небензя на неформальном заседании СБ ООН 27 декабря заявил, что в России убеждены в том, что главную роль в проведении госпереворота на Украине сыграли США и ЕС

2023-12-27T19:41

2023-12-27T19:41

2023-12-27T19:42

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Небензя напомнил, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено организованными и скоординированными протестами. В подтверждение своим словам Небензя привёл одно из последних заявлений конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо сказал, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство.При этом, даже проевропейски настроенные украинцы сегодня утверждают, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, а его реализация принесла больше вреда, чем пользы. Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что в РФ знают, что "это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу". Напомним, в среду, 27 декабря, по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".

https://ukraina.ru/20231221/1052311117.html

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новости, украина, евросоюз, сша, госпереворот, майдан, василий небензя