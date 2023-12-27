https://ukraina.ru/20231227/1052449095.html

Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы

Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы - 27.12.2023 Украина.ру

Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы

Одесских подростков, которые агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду", задержали правоохранители. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны"

2023-12-27T18:52

2023-12-27T18:52

2023-12-27T18:52

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Официального сообщения полиции пока не было. Отметим, с тех пор как в сети завирусилось видео с одесскими подростками, которые с флагом запрещённой в РФ Национал-большевистской партии* призывали "идти на Киев" не прошло и суток. Напомним, молодые люди заявляли также, что украинцы – это русские, а сегодня идёт война между миром духовным и "миром теней". *Экстремистская организация, запрещённая в России

https://ukraina.ru/20231226/1052422876.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, одесса, подростки, сво