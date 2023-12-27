Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы - 27.12.2023 Украина.ру
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Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы
Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы - 27.12.2023 Украина.ру
Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы
Одесских подростков, которые агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду", задержали правоохранители. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны"
2023-12-27T18:52
2023-12-27T18:52
новости
украина
одесса
подростки
сво
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Официального сообщения полиции пока не было. Отметим, с тех пор как в сети завирусилось видео с одесскими подростками, которые с флагом запрещённой в РФ Национал-большевистской партии* призывали "идти на Киев" не прошло и суток. Напомним, молодые люди заявляли также, что украинцы – это русские, а сегодня идёт война между миром духовным и "миром теней". *Экстремистская организация, запрещённая в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, одесса, подростки, сво
Новости, Украина, Одесса, подростки, СВО

Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы

18:52 27.12.2023
 
одесские подростки
одесские подростки
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Одесских подростков, которые агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду", задержали правоохранители. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны"
"Парням инкриминируют 436-1 статью — "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". По этой статье им грозит до 5 лет лишения свободы", – сказано в сообщении СМИ.
Официального сообщения полиции пока не было.
Отметим, с тех пор как в сети завирусилось видео с одесскими подростками, которые с флагом запрещённой в РФ Национал-большевистской партии* призывали "идти на Киев" не прошло и суток.
Напомним, молодые люди заявляли также, что украинцы – это русские, а сегодня идёт война между миром духовным и "миром теней".
*Экстремистская организация, запрещённая в России
СБУ
Вчера, 23:43
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