Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы
одесские подростки
Одесских подростков, которые агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду", задержали правоохранители. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны"
"Парням инкриминируют 436-1 статью — "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". По этой статье им грозит до 5 лет лишения свободы", – сказано в сообщении СМИ.
Официального сообщения полиции пока не было.
Отметим, с тех пор как в сети завирусилось видео с одесскими подростками, которые с флагом запрещённой в РФ Национал-большевистской партии* призывали "идти на Киев" не прошло и суток.
Напомним, молодые люди заявляли также, что украинцы – это русские, а сегодня идёт война между миром духовным и "миром теней".
*Экстремистская организация, запрещённая в России
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