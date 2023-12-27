В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду" - 27.12.2023 Украина.ру
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В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"
В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду" - 27.12.2023 Украина.ру
В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"
В Одессе двое подростков с флагом с серпом и молотом (запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*) агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду". Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы
2023-12-27T09:47
2023-12-27T09:47
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Судя по опубликованным кадрам, на вид молодым людям не более 16-ти лет. Какова основная цель марша и с каким посылом к украинскому парламенту намерены идти одесские подростки не сообщается. Ранее активисты из организации консервативной партии Одессы выступили против выставки посвящённой ЛГБТ**-движению. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома".*Экстремистская организация, запрещённая в России**Экстремистская организация, запрещённая в России
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новости, украина, одесса, всу, сво, верховная рада, киев
Новости, Украина, Одесса, ВСУ, СВО, Верховная Рада, Киев

В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"

09:47 27.12.2023
 
© скриншотПодростки в Одессе с флагом запрещенной в России НБП
Подростки в Одессе с флагом запрещенной в России НБП
© скриншот
Читать в
В Одессе двое подростков с флагом с серпом и молотом (запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*) агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду". Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы

"Почему украинцы так воюют — потому что они русские. (…) Идёт война между миром духовным и миром теней по Платону. Мы вас всех приглашаем, идём в магазин, закупаем все яйца, идём в администрацию Одессы. После этого — марш в Верховную Раду", – призвала пара подростков.

Судя по опубликованным кадрам, на вид молодым людям не более 16-ти лет. Какова основная цель марша и с каким посылом к украинскому парламенту намерены идти одесские подростки не сообщается.
Ранее активисты из организации консервативной партии Одессы выступили против выставки посвящённой ЛГБТ**-движению. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома".
*Экстремистская организация, запрещённая в России
**Экстремистская организация, запрещённая в России
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