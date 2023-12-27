В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"
© скриншотПодростки в Одессе с флагом запрещенной в России НБП
© скриншот
В Одессе двое подростков с флагом с серпом и молотом (запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*) агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду". Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы
"Почему украинцы так воюют — потому что они русские. (…) Идёт война между миром духовным и миром теней по Платону. Мы вас всех приглашаем, идём в магазин, закупаем все яйца, идём в администрацию Одессы. После этого — марш в Верховную Раду", – призвала пара подростков.
Судя по опубликованным кадрам, на вид молодым людям не более 16-ти лет. Какова основная цель марша и с каким посылом к украинскому парламенту намерены идти одесские подростки не сообщается.
Ранее активисты из организации консервативной партии Одессы выступили против выставки посвящённой ЛГБТ**-движению. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома".
*Экстремистская организация, запрещённая в России
**Экстремистская организация, запрещённая в России
Вчера, 19:31Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов В Европе и США сегодня преобладает мнение, что наиболее приемлемым решением конфликта на Украине является раздел страны. Вместе с тем, Киев рискует потерять Одессу, Харьков и западные регионы, сообщает сербская газета "Политика"