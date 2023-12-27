https://ukraina.ru/20231227/1052421514.html

В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"

В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду" - 27.12.2023 Украина.ру

В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"

В Одессе двое подростков с флагом с серпом и молотом (запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*) агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду". Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы

2023-12-27T09:47

2023-12-27T09:47

2023-12-27T09:47

новости

украина

одесса

всу

сво

верховная рада

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052429966_0:64:666:439_1920x0_80_0_0_51039d2a4aa0297655496c0e607b9f5d.png.webp

Судя по опубликованным кадрам, на вид молодым людям не более 16-ти лет. Какова основная цель марша и с каким посылом к украинскому парламенту намерены идти одесские подростки не сообщается. Ранее активисты из организации консервативной партии Одессы выступили против выставки посвящённой ЛГБТ**-движению. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома".*Экстремистская организация, запрещённая в России**Экстремистская организация, запрещённая в России

https://ukraina.ru/20231226/1052417923.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, всу, сво, верховная рада, киев