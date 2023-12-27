Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко - 27.12.2023 Украина.ру
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Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко
Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко - 27.12.2023 Украина.ру
Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-12-27T17:52
2023-12-27T17:52
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01:05 – В какие сроки возможно столкновение России с ЕС? 02:37 – Почему Польша отменила расследование смоленской катастрофы? 05:27 - При каких условиях можно будет взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок?11:00 - Как распознать признаки приближающегося военного конфликта с приграничным государством? 12:45 – Кто из мировых глав государств 20-21 веков сделал максимальное количество полезных шагов для развития своих государств? 14:10 – Почему РПЦ продолжает использовать юлианский календарь? 22:28 - Какие механизмы помогут нам ассимилировать украинцев? 38:57– Что стало основной причиной советско-китайского раскола?
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видео, россия, сво, харьков, одесса, рпц, православие, ссср, китай, украина, ес, калининград, польша, церковь, ростислав ищенко, иосиф сталин, хрущев, мао цзэдун, видео
Видео, Россия, СВО, Харьков, Одесса, РПЦ, Православие, СССР, Китай, Украина, ЕС, Калининград, Польша, Церковь, Ростислав Ищенко, Иосиф Сталин, Хрущев, Мао Цзэдун

Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко

17:52 27.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:05 – В какие сроки возможно столкновение России с ЕС?
02:37 – Почему Польша отменила расследование смоленской катастрофы?
05:27 - При каких условиях можно будет взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок?
11:00 - Как распознать признаки приближающегося военного конфликта с приграничным государством?
12:45 – Кто из мировых глав государств 20-21 веков сделал максимальное количество полезных шагов для развития своих государств?
14:10 – Почему РПЦ продолжает использовать юлианский календарь?
22:28 - Какие механизмы помогут нам ассимилировать украинцев?
38:57– Что стало основной причиной советско-китайского раскола?
 
ВидеоРоссияСВОХарьковОдессаРПЦПравославиеСССРКитайУкраинаЕСКалининградПольшаЦерковьРостислав ИщенкоИосиф СталинХрущевМао Цзэдун
 
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