https://ukraina.ru/20231227/1052448198.html

Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко

Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко - 27.12.2023 Украина.ру

Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-12-27T17:52

2023-12-27T17:52

2023-12-27T17:52

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01:05 – В какие сроки возможно столкновение России с ЕС? 02:37 – Почему Польша отменила расследование смоленской катастрофы? 05:27 - При каких условиях можно будет взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок?11:00 - Как распознать признаки приближающегося военного конфликта с приграничным государством? 12:45 – Кто из мировых глав государств 20-21 веков сделал максимальное количество полезных шагов для развития своих государств? 14:10 – Почему РПЦ продолжает использовать юлианский календарь? 22:28 - Какие механизмы помогут нам ассимилировать украинцев? 38:57– Что стало основной причиной советско-китайского раскола?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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