https://ukraina.ru/20231222/1052342628.html

Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски

Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски - 22.12.2023 Украина.ру

Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски

Решительно против выставки, организованной в художественном музее Одессы и посвящённой ЛГБТ*-движению выступили местные активисты из организации консервативной партии. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома"

2023-12-22T18:28

2023-12-22T18:28

2023-12-22T18:28

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Сама выставка представляет собой портреты на которых изображены украинцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Под каждым из них – история о том, как ЛГБТ* представители переживали как-то по-особому боевые действия в стране. Однако их переживания оценили не все. К музею приехали также местные правоохранители. Судя по кадрам, опубликованным в украинских телеграм-каналах, активисты вели себя сдержанно. Удалось ли повлиять на то, чтобы экспозицию убрали, не сообщается. Ранее экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены. *Экстремистская организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html

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новости, украина, одесса, лгбт, запрет, пропаганда, гомосексуализм