Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски
Одесса ЛГБТ
Решительно против выставки, организованной в художественном музее Одессы и посвящённой ЛГБТ*-движению выступили местные активисты из организации консервативной партии. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома"
Сама выставка представляет собой портреты на которых изображены украинцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Под каждым из них – история о том, как ЛГБТ* представители переживали как-то по-особому боевые действия в стране. Однако их переживания оценили не все.
"Сегодня мы возле художественного музея и здесь проходит вот такая вот не очень хорошая выставка, посвящённая ЛГБТ*. Спросить главное хотим: для чего это во время войны?", — задаётся вопросом глава одесской организации консервативной партии Илья Попков.
К музею приехали также местные правоохранители. Судя по кадрам, опубликованным в украинских телеграм-каналах, активисты вели себя сдержанно. Удалось ли повлиять на то, чтобы экспозицию убрали, не сообщается.
Ранее экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены.
*Экстремистская организация, запрещённая в России.