Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски - 22.12.2023 Украина.ру
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Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски
Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски - 22.12.2023 Украина.ру
Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски
Решительно против выставки, организованной в художественном музее Одессы и посвящённой ЛГБТ*-движению выступили местные активисты из организации консервативной партии. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома"
2023-12-22T18:28
2023-12-22T18:28
новости
украина
одесса
лгбт
запрет
пропаганда
гомосексуализм
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Сама выставка представляет собой портреты на которых изображены украинцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Под каждым из них – история о том, как ЛГБТ* представители переживали как-то по-особому боевые действия в стране. Однако их переживания оценили не все. К музею приехали также местные правоохранители. Судя по кадрам, опубликованным в украинских телеграм-каналах, активисты вели себя сдержанно. Удалось ли повлиять на то, чтобы экспозицию убрали, не сообщается. Ранее экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены. *Экстремистская организация, запрещённая в России.
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новости, украина, одесса, лгбт, запрет, пропаганда, гомосексуализм
Новости, Украина, Одесса, ЛГБТ, запрет, пропаганда, гомосексуализм

Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски

18:28 22.12.2023
 
Одесса ЛГБТ
Одесса ЛГБТ
Читать в
Решительно против выставки, организованной в художественном музее Одессы и посвящённой ЛГБТ*-движению выступили местные активисты из организации консервативной партии. Бойкотировать мероприятие они явились с призывом: "Ориентацию оставьте дома"
Сама выставка представляет собой портреты на которых изображены украинцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Под каждым из них – история о том, как ЛГБТ* представители переживали как-то по-особому боевые действия в стране. Однако их переживания оценили не все.
"Сегодня мы возле художественного музея и здесь проходит вот такая вот не очень хорошая выставка, посвящённая ЛГБТ*. Спросить главное хотим: для чего это во время войны?", — задаётся вопросом глава одесской организации консервативной партии Илья Попков.
К музею приехали также местные правоохранители. Судя по кадрам, опубликованным в украинских телеграм-каналах, активисты вели себя сдержанно. Удалось ли повлиять на то, чтобы экспозицию убрали, не сообщается.
Ранее экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены.
*Экстремистская организация, запрещённая в России.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 16:08
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - ПискаревРоссиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости
 
НовостиУкраинаОдессаЛГБТзапретпропагандагомосексуализм
 
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