Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052415920.html
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США - 27.12.2023 Украина.ру
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
Германия лидировала в ЕС, потому что она была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать в Европе только как ставленник и надсмотрщик США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T05:00
2023-12-27T05:00
новости
польша
ес
евросоюз
сша
германия
лидер
экономика
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_759d4b8b0cd3f706c346c85e7600837f.jpg
Польша всячески стремится занять место лидера ЕС, и пока что Германия делает все для того, чтобы уступить Варшаве это лидерство. Но тут есть одна проблема, рассказал политолог.Германия лидировала в ЕС, потому что была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать только как ставленник и надсмотрщик США. Варшава не может экономически вытягивать Евросоюз, добавил он.Тем не менее, в фарватере польской политики в основном идут только прибалты, и то, не потому, что она польская, а потому что она американская, добавил эксперт.Если Германия полностью провалится, то такого лидерства, как было германское лидерство, у Польши все равно не получится. Скорее потому, что у нее нет собственной базы. А стать лидером на базе США – это не то же самое, что на своей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6b84e9835872a6efbb0cc1a08040c01a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, ес, евросоюз, сша, германия, лидер, экономика, восточная европа
Новости, Польша, ЕС, Евросоюз, США, Германия, лидер, экономика, Восточная Европа

Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США

05:00 27.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия лидировала в ЕС, потому что она была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать в Европе только как ставленник и надсмотрщик США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Польша всячески стремится занять место лидера ЕС, и пока что Германия делает все для того, чтобы уступить Варшаве это лидерство. Но тут есть одна проблема, рассказал политолог.
Германия лидировала в ЕС, потому что была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать только как ставленник и надсмотрщик США. Варшава не может экономически вытягивать Евросоюз, добавил он.
"Надо понимать, что бывают разные типы лидерства. Польша сейчас теоретически является лидером в Восточной Европе. Она выступает с наибольшим количеством инициатив, она является консолидирующей силой", - подчеркнул Ищенко.
Тем не менее, в фарватере польской политики в основном идут только прибалты, и то, не потому, что она польская, а потому что она американская, добавил эксперт.
Если Германия полностью провалится, то такого лидерства, как было германское лидерство, у Польши все равно не получится. Скорее потому, что у нее нет собственной базы. А стать лидером на базе США – это не то же самое, что на своей, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 07:23
Владимир Евсеев: После Марьинки Россия обманет надежды ВСУ, даже если враг скопирует нашу тактикуОкончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в этой многомесячной борьбе. Основной причиной нашего успеха стал провал контрнаступления ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиПольшаЕСЕвросоюзСШАГерманиялидерэкономикаВосточная Европа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны
05:00"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
05:00Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
04:58Григорий Данцигер: кто он
04:50Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
04:40"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
04:37Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию
04:33В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
04:30Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
04:29Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк"
04:20"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
04:19Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор
04:12"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми
04:00В чистом поле: эксперт объяснил, как тяжелая ситуация армии РФ под Харьковом "построила" линию Суровикина
03:53Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
03:28Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
03:13"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
02:38На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
02:28Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:44ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT
Лента новостейМолния