https://ukraina.ru/20231227/1052415920.html
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США - 27.12.2023 Украина.ру
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
Германия лидировала в ЕС, потому что она была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать в Европе только как ставленник и надсмотрщик США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T05:00
2023-12-27T05:00
2023-12-27T05:00
новости
польша
ес
евросоюз
сша
германия
лидер
экономика
восточная европа
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Польша всячески стремится занять место лидера ЕС, и пока что Германия делает все для того, чтобы уступить Варшаве это лидерство. Но тут есть одна проблема, рассказал политолог.Германия лидировала в ЕС, потому что была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать только как ставленник и надсмотрщик США. Варшава не может экономически вытягивать Евросоюз, добавил он.Тем не менее, в фарватере польской политики в основном идут только прибалты, и то, не потому, что она польская, а потому что она американская, добавил эксперт.Если Германия полностью провалится, то такого лидерства, как было германское лидерство, у Польши все равно не получится. Скорее потому, что у нее нет собственной базы. А стать лидером на базе США – это не то же самое, что на своей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, ес, евросоюз, сша, германия, лидер, экономика, восточная европа
Новости, Польша, ЕС, Евросоюз, США, Германия, лидер, экономика, Восточная Европа
Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
Германия лидировала в ЕС, потому что она была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать в Европе только как ставленник и надсмотрщик США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Польша всячески стремится занять место лидера ЕС, и пока что Германия делает все для того, чтобы уступить Варшаве это лидерство. Но тут есть одна проблема, рассказал политолог.
Германия лидировала в ЕС, потому что была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать только как ставленник и надсмотрщик США. Варшава не может экономически вытягивать Евросоюз, добавил он.
"Надо понимать, что бывают разные типы лидерства. Польша сейчас теоретически является лидером в Восточной Европе. Она выступает с наибольшим количеством инициатив, она является консолидирующей силой", - подчеркнул Ищенко.
Тем не менее, в фарватере польской политики в основном идут только прибалты, и то, не потому, что она польская, а потому что она американская, добавил эксперт.
Если Германия полностью провалится, то такого лидерства, как было германское лидерство, у Польши все равно не получится. Скорее потому, что у нее нет собственной базы. А стать лидером на базе США – это не то же самое, что на своей, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь