https://ukraina.ru/20231227/1052415920.html

Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США

Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США - 27.12.2023 Украина.ру

Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США

Германия лидировала в ЕС, потому что она была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать в Европе только как ставленник и надсмотрщик США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

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восточная европа

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Польша всячески стремится занять место лидера ЕС, и пока что Германия делает все для того, чтобы уступить Варшаве это лидерство. Но тут есть одна проблема, рассказал политолог.Германия лидировала в ЕС, потому что была экономическим локомотивом Евросоюза, а Польша может лидировать только как ставленник и надсмотрщик США. Варшава не может экономически вытягивать Евросоюз, добавил он.Тем не менее, в фарватере польской политики в основном идут только прибалты, и то, не потому, что она польская, а потому что она американская, добавил эксперт.Если Германия полностью провалится, то такого лидерства, как было германское лидерство, у Польши все равно не получится. Скорее потому, что у нее нет собственной базы. А стать лидером на базе США – это не то же самое, что на своей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, ес, евросоюз, сша, германия, лидер, экономика, восточная европа