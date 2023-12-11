https://ukraina.ru/20231211/1051895829.html

На пути к полной деиндустриализации и деплопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогу

На пути к полной деиндустриализации и деплопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогу - 11.12.2023 Украина.ру

На пути к полной деиндустриализации и деплопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогу

Украина находится на грани экономического краха, люди разбегаются из страны, сама же страна полным ходом движется к полной деиндустриализации. Об этих проблемах говорят украинские эксперты и политики.

2023-12-11T08:32

2023-12-11T08:32

2023-12-11T08:32

эксклюзив

украина

эксперты

государство

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Так, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, за последние 20 месяцев страну покинули не менее шести миллионов человек. Еще около четырех миллионов человек остались на территориях, перешедших России.Люди бегут от войны и от отсутствия перспектив. Уровень безработицы на Украине достиг 21,1 процента, страна еще в прошлом году вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю.Как отмечает политолог Александр Дудчак, на Украине уничтожали все отрасли, которые так или иначе могли конкурировать с западными производствами."Деиндустриализация неизбежно сопровождается депопуляцией, с 2014 по 2021-й население сократилось на те же десять миллионов, что и в 2022-2023-м" - приводит РИА Новости слова эксперта.Сейчас Украина - рекордсмен по беженцам в Европе, украинцы там уже почти не уступают в количестве сирийцам и афганцам. Но если волны беженцев из Сирии и Афганистана были растянуты на годы, то украинцы наводнили Европу буквально за один-два года. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Новини live".На Украине в результате падает демографический потенциал, падает стратегический потенциал, подчеркнул политолог, пояснив, что на украинских заводах уже некому работать, негде взять инженеров, конструкторов. Они все в возрасте, а молодежь не хочет идти работать на завод. И как в такой ситуации Украине восстанавливать ВПК? - задал он риторический вопрос.Карасев подчеркнул, что нужно бы изменить цели войны, сказать, что главное - не территории, а люди. Иначе Украину может ждать судьба Афганистана.Действительно, ситуация очень сложная. Как рассказал в эфире "Радио НВ" депутат Верховной Рады Муса Магомедов, сейчас 19 процентов предприятий Украины остановлены полностью, а 51 процент предприятий работают себе в убыток. Остальные - "хотя бы работают и платят налоги".По словам депутата, если не будет возможности поддерживать предприятия, это может закончиться полной деиндустриализацией страны.По мнению украинского политика, это то, чего хочет "наш враг Россия", а именно — чтобы Украина перестала существовать как промышленное государство". От себя добавим: если бы это было так, то Россия не снабжала бы Украину десятилетиями дешевым газом — и не только. Москва всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество, и эта позиция находила полное понимание у очень и очень многих на Украине. Впрочем, сегодня имеем дело не с Украиной, а с киевским режимом, полностью подконтрольным Западу — со всеми вытекающими последствиями.Магомедов также отметил, что Киев не может дожидаться завершения конфликта, чтобы восстанавливать промышленность, так как это - "кровь экономики".Но как это сделать в условиях резкого сокращения потока западной помощи? Америка занята внутренними разборками и денег Киеву пока не даст, а в дальнейшем это будет зависеть не от любви или нелюбви к Украине, а от того, договорятся ли власти с ВПК или нет, считает украинский политолог Кость Бондаренко.Возможно, США постараются переложить помощь Киеву на плечи союзников. Но кто это осилит? "Япония не потянет, Япония не в лучшей ситуации сегодня экономической находится", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам Бондаренко, "это не та Япония", к мифологии о которой все привыкли в 90-е и в нулевые годы, эта страна сегодня переживает не лучшие времена. Евросоюз тоже не раз говорил о своих проблемах, та же Германия, которая считалась столпом Европы, сегодня в кризисе.Сравнительно неплохо идут дела во Франции, но остальные европейские страны говорят о том, что надо бы правильно провести выборы в Европарламент в 2024 году, потому что - "и так уже аукаются нам и мигранты, в том числе из Украины, и то, что мы помогали слишком много Украине, и то, что мы включились в эту игру — и на самом деле, это сейчас очень серьезно бьет по правящим партиям в Европе", рассказал эксперт.Он добавил, что в следующем году выбору пройдут во многих странах ЕС и в Великобритании, а потому политикам "необходимо подумать как-то об избирателях, а не только об украинцах и не только про Украину".В общем, Европа в ближайшем будущем вряд ли существенно поможет киевскому режиму. Вообще, Украина стремится в Европу, но - "мы не представляем себе Европу", отметил Бондаренко, пояснив, что в Европе, например, все платят налоги, к чему украинцы не привыкли, там очень сильна бюрократия и т. д. И на самом деле 90 процентов тех, кто выступает на Украине за европейский выбор, они не знают, что такое Европа, подчеркнул политолог.Украинский аналитик и общественный деятель Юрий Сытник, выступая на канале Шелеста, отметил, что тяжелые времена для Киева уже наступили, в мировом "глубинном государстве" что-то происходит, и это "что-то" отвлекает внимание от Украины.Внутри самой Украины, по его словам, процессы наблюдаются далеко не самые вдохновляющие, и они демотивируют многих украинцев. В частности, речь о тех, кто не хочет воевать. Они просто не видят, за что отдавать жизнь — "за государство, которое их же и обворовывает?".Аналитик продолжил: конечно, проводятся и информационно-психологические спецоперации российскими спецслужбами, но пищу им дают сами же украинские политики и чиновники.

https://ukraina.ru/20231210/1051887156.html

https://ukraina.ru/20231211/1051867907.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, государство