Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
Чтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Тактика авиа-засады рассчитана на то, что самолеты противника летают по одному и тому же маршруту. То есть можно примерно отследить и понять, где эти самолеты появятся завтра, чтобы устроить засаду, рассказал эксперт.
Подобная тактика была использована сербскими ракетчиками во время агрессии НАТО против Югославии. Тогда они из засады сбили американский F-117, который летал по одному и тому же маршруту. То есть в первую очередь нужно менять маршруты, добавил он.
"Поэтому нужно проводить разведку с использованием беспилотников по планируемому маршруту. Второе, это изменение этих маршрутов. И наконец, нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров, чтобы понять их расположение и зону покрытия", - отметил Кнутов.
Учитывая, что Patriot на Украине не так много, нужно понять, были ли это действительно комплексы этого типа, либо это NASAMS или французский SAMP/T. Для авиа-засады ВСУ могли использовать разные комплексы, даже старый Бук-М1 или С-300, заключил собеседник Украина.ру.
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