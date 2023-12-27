https://ukraina.ru/20231227/1052387565.html

Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду

Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду - 27.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду

Чтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-27T05:30

2023-12-27T05:30

2023-12-27T05:30

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Тактика авиа-засады рассчитана на то, что самолеты противника летают по одному и тому же маршруту. То есть можно примерно отследить и понять, где эти самолеты появятся завтра, чтобы устроить засаду, рассказал эксперт.Подобная тактика была использована сербскими ракетчиками во время агрессии НАТО против Югославии. Тогда они из засады сбили американский F-117, который летал по одному и тому же маршруту. То есть в первую очередь нужно менять маршруты, добавил он.Учитывая, что Patriot на Украине не так много, нужно понять, были ли это действительно комплексы этого типа, либо это NASAMS или французский SAMP/T. Для авиа-засады ВСУ могли использовать разные комплексы, даже старый Бук-М1 или С-300, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231224/1052363804.html

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