Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду - 27.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду - 27.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
Чтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-27T05:30
2023-12-27T05:30
новости
авиация
пво
зрк patriot
самолет
разведка
бпла
зрк бук
пзрк
югославия
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Тактика авиа-засады рассчитана на то, что самолеты противника летают по одному и тому же маршруту. То есть можно примерно отследить и понять, где эти самолеты появятся завтра, чтобы устроить засаду, рассказал эксперт.Подобная тактика была использована сербскими ракетчиками во время агрессии НАТО против Югославии. Тогда они из засады сбили американский F-117, который летал по одному и тому же маршруту. То есть в первую очередь нужно менять маршруты, добавил он.Учитывая, что Patriot на Украине не так много, нужно понять, были ли это действительно комплексы этого типа, либо это NASAMS или французский SAMP/T. Для авиа-засады ВСУ могли использовать разные комплексы, даже старый Бук-М1 или С-300, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231224/1052363804.html
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новости, авиация, пво, зрк patriot, самолет, разведка, бпла, зрк бук, пзрк, югославия, радары, вкс, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, всу, нато, зрк с-300, украина, россия, сво
Новости, авиация, ПВО, ЗРК Patriot, самолет, разведка, БПЛА, ЗРК Бук, ПЗРК, Югославия, радары, ВКС, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, ВСУ, НАТО, ЗРК С-300, Украина, Россия, СВО

Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду

05:30 27.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Чтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Тактика авиа-засады рассчитана на то, что самолеты противника летают по одному и тому же маршруту. То есть можно примерно отследить и понять, где эти самолеты появятся завтра, чтобы устроить засаду, рассказал эксперт.
Подобная тактика была использована сербскими ракетчиками во время агрессии НАТО против Югославии. Тогда они из засады сбили американский F-117, который летал по одному и тому же маршруту. То есть в первую очередь нужно менять маршруты, добавил он.
"Поэтому нужно проводить разведку с использованием беспилотников по планируемому маршруту. Второе, это изменение этих маршрутов. И наконец, нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров, чтобы понять их расположение и зону покрытия", - отметил Кнутов.
Учитывая, что Patriot на Украине не так много, нужно понять, были ли это действительно комплексы этого типа, либо это NASAMS или французский SAMP/T. Для авиа-засады ВСУ могли использовать разные комплексы, даже старый Бук-М1 или С-300, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
24 декабря, 13:14
Ростислав Ищенко: Политическая борьба на Западе постепенно вырождается в гражданское противостояниеКогда политическую силу, власть не поддерживает большая часть общества, то построить в стране тоталитарный режим очень сложно, потому что ведь общество это же не какая-то отдельная социальная группа – это и армия, и полиция, и спецслужбы, - утверждает Ростислав Ищенко, анализируя ситуацию в Западной и Восточной Европе
 
НовостиавиацияПВОЗРК PatriotсамолетразведкаБПЛАЗРК БукПЗРКЮгославиярадарыВКСзенитные ракетные комплексыбеспилотникиВСУНАТОЗРК С-300УкраинаРоссияСВО
 
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