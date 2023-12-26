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Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан - 26.12.2023 Украина.ру
Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T22:36
2023-12-26T22:36
2023-12-26T22:36
видео
александр казаков
спецоперация
сво
всу
сербия
арктика
палестино-израильский конфликт
израиль
мобилизация
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и развитие ситуации на российско-украинском фронте, оценил шансы на успех цветной революции в Сербии. Также Казаков объяснил, почему считает войну за Арктику практически неминуемой и назвал главную ошибку властей Израиля в ходе конфликта с Палестиной.00:49 – последствия удара ВСУ по БДК "Новочеркасск" в Феодосии;08:39 – особенности тотальной мобилизации на Украине;15:12 – Майдан в Белграде: продолжение линии цветных революций;18:38 – о территориальных претензиях США в мировом океане в целом и Арктике в частности;26:42 – расширение палестино-израильского конфликта.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр казаков, спецоперация, сво, всу, сербия, арктика, палестино-израильский конфликт, израиль, мобилизация, цветная революция, белград, сша, видео
Видео, Александр Казаков, Спецоперация, СВО, ВСУ, Сербия, Арктика, Палестино-израильский конфликт, Израиль, мобилизация, цветная революция, Белград, США
Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и развитие ситуации на российско-украинском фронте, оценил шансы на успех цветной революции в Сербии. Также Казаков объяснил, почему считает войну за Арктику практически неминуемой и назвал главную ошибку властей Израиля в ходе конфликта с Палестиной.00:49
– последствия удара ВСУ по БДК "Новочеркасск" в Феодосии;08:39
– особенности тотальной мобилизации на Украине;15:12
– Майдан в Белграде: продолжение линии цветных революций;18:38
– о территориальных претензиях США в мировом океане в целом и Арктике в частности;26:42
– расширение палестино-израильского конфликта.