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Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан

Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан - 26.12.2023 Украина.ру

Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и... Украина.ру, 26.12.2023

2023-12-26T22:36

2023-12-26T22:36

2023-12-26T22:36

видео

александр казаков

спецоперация

сво

всу

сербия

арктика

палестино-израильский конфликт

израиль

мобилизация

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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и развитие ситуации на российско-украинском фронте, оценил шансы на успех цветной революции в Сербии. Также Казаков объяснил, почему считает войну за Арктику практически неминуемой и назвал главную ошибку властей Израиля в ходе конфликта с Палестиной.00:49 – последствия удара ВСУ по БДК "Новочеркасск" в Феодосии;08:39 – особенности тотальной мобилизации на Украине;15:12 – Майдан в Белграде: продолжение линии цветных революций;18:38 – о территориальных претензиях США в мировом океане в целом и Арктике в частности;26:42 – расширение палестино-израильского конфликта.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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