Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан - 26.12.2023 Украина.ру
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Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан - 26.12.2023 Украина.ру
Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T22:36
2023-12-26T22:36
видео
александр казаков
спецоперация
сво
всу
сербия
арктика
палестино-израильский конфликт
израиль
мобилизация
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и развитие ситуации на российско-украинском фронте, оценил шансы на успех цветной революции в Сербии. Также Казаков объяснил, почему считает войну за Арктику практически неминуемой и назвал главную ошибку властей Израиля в ходе конфликта с Палестиной.00:49 – последствия удара ВСУ по БДК "Новочеркасск" в Феодосии;08:39 – особенности тотальной мобилизации на Украине;15:12 – Майдан в Белграде: продолжение линии цветных революций;18:38 – о территориальных претензиях США в мировом океане в целом и Арктике в частности;26:42 – расширение палестино-израильского конфликта.
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видео, александр казаков, спецоперация, сво, всу, сербия, арктика, палестино-израильский конфликт, израиль, мобилизация, цветная революция, белград, сша, видео
Видео, Александр Казаков, Спецоперация, СВО, ВСУ, Сербия, Арктика, Палестино-израильский конфликт, Израиль, мобилизация, цветная революция, Белград, США

Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан

22:36 26.12.2023
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков прокомментировал атаку на российский военный корабль в Феодосии и развитие ситуации на российско-украинском фронте, оценил шансы на успех цветной революции в Сербии. Также Казаков объяснил, почему считает войну за Арктику практически неминуемой и назвал главную ошибку властей Израиля в ходе конфликта с Палестиной.

00:49 – последствия удара ВСУ по БДК "Новочеркасск" в Феодосии;
08:39 – особенности тотальной мобилизации на Украине;
15:12 – Майдан в Белграде: продолжение линии цветных революций;
18:38 – о территориальных претензиях США в мировом океане в целом и Арктике в частности;
26:42 – расширение палестино-израильского конфликта.
 
ВидеоАлександр КазаковСпецоперацияСВОВСУСербияАрктикаПалестино-израильский конфликтИзраильмобилизацияцветная революцияБелградСША
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
22:36Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
22:15На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги
21:29Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метро
21:09Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
20:55Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
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20:20Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
20:07Суд закрыл дело против радикала Стерненко
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17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
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