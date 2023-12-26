Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метро
21:29 26.12.2023 (обновлено: 21:30 26.12.2023)
Станция метро "Львовска брама" Киев
После уплаты 106,6 миллиона долларов, Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства новых станций метро "Киевметростроем" и разорвал договор с подрядчиком. Об этом информировало украинское издание "Страна", ссылаясь на данные электронной системы публичных закупок Prozorro
"Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на Виноградарь и расторг договор с подрядчиком, которому уже перечислили четыре миллиарда гривен (прим. ред. - 106,6 миллиона долларов)", – сказано в сообщении СМИ.
Уточняется, что летом 2023 года руководство киевского метрополитена заявляло о планируемом в 2024 году завершении строительства станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой ветке, связывающей северо-запад с юго-востоком украинской столицы.
В конце этого года в сети появились фото метро, судя по которым стало очевидно, что работа остановилась. По данным источника, сегодня начатое в 2019 году строительство планируют закончить только в середине 2025 года.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы затопления в Киеве закрыли шесть станций метро. Как обещали столичные власти, восстановление их работы займёт не менее полугода, однако эксперты полагают, что из строя шесть станций метро вышли явно на неопределённое время и ремонт на них может "споткнуться" о массу непреодолимых препятствий.
19 декабря, 16:16Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсоветКиевский мост Метро нуждается в ремонте уже два года, пишет украинское издание "УНИАН" со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко