Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метро

Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет

Киевский мост Метро нуждается в ремонте уже два года, пишет украинское издание "УНИАН" со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко