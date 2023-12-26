МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ
МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ
Во вторник, 26 декабря, министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ
"Олещук Николай Николаевич разыскивается по статье УК", – указано в базе розыска ведомства.
По какой статье ведётся розыск не уточняется.
Ранее 14 декабря МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. По данным ФСБ, ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.