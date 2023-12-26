МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
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МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ
МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ
Во вторник, 26 декабря, министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ
2023-12-26T20:31
2023-12-26T20:31
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По какой статье ведётся розыск не уточняется. Ранее 14 декабря МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. По данным ФСБ, ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, розыск, мвд, сво
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, розыск, МВД, СВО

МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ

20:31 26.12.2023
 
МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ
МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ
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Во вторник, 26 декабря, министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ
"Олещук Николай Николаевич разыскивается по статье УК", – указано в базе розыска ведомства.
По какой статье ведётся розыск не уточняется.
Ранее 14 декабря МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. По данным ФСБ, ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
- РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря, 02:44
Мечтает о распаде "империи зла" и рассуждает о божественном духе. Чем занимается Александр Турчинов Все нынешние неприятности Украины можно поставить в вину фактически одному человеку, нелегитимному и.о. президента Александру Турчинову, начавшему войну против Донбасса в 2014 году.
 
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