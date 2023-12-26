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МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ

МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ

Во вторник, 26 декабря, министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ

2023-12-26T20:31

2023-12-26T20:31

2023-12-26T20:31

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По какой статье ведётся розыск не уточняется. Ранее 14 декабря МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. По данным ФСБ, ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

https://ukraina.ru/20231224/1052327940.html

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, розыск, мвд, сво