Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России - 14.12.2023 Украина.ру
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Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России
Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России - 14.12.2023 Украина.ру
Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России
2023-12-14T02:04
2023-12-14T02:04
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
терроризм
мвд
ск рф
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По какой статье ведётся розыск не сообщается. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны. В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
https://ukraina.ru/20231122/1051175241.html
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452
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Новости
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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), терроризм, мвд, ск рф
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), терроризм, МВД, СК РФ

Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России

02:04 14.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России
"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", - говорится в базе.
По какой статье ведётся розыск не сообщается.
Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.
В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
22 ноября, 09:04
Кирилл Буданов, биографияГлава военной разведки Украины
 
НовостиУкраинаКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)терроризмМВДСК РФ
 
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