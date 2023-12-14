https://ukraina.ru/20231214/1052085947.html

Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России

Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России - 14.12.2023 Украина.ру

Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России

2023-12-14T02:04

2023-12-14T02:04

2023-12-14T02:04

новости

украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

терроризм

мвд

ск рф

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По какой статье ведётся розыск не сообщается. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны. В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

https://ukraina.ru/20231122/1051175241.html

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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), терроризм, мвд, ск рф