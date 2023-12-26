https://ukraina.ru/20231226/1052418626.html

Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ

Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ

Высшее военное руководство Украины поощряет любые способы мобилизации, так как это способствует пополнению армии страны. Об этом 26 декабря заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге

2023-12-26T20:20

2023-12-26T20:20

2023-12-26T20:20

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В частности, Залужный выступил за рассылку электронных повесток военнообязанным. Главком и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев, добавил Залужный. Вместе с тем, он отметил, что Генштаб не инициировал проведение электронной мобилизации в стране. Ранее "Украина.ру" сообщала, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному всё равно, кого наберут из числа гражданских, но хотелось бы здоровых.

https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html

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новости, валерий залужный, украина, мобилизация, призыв, всу, спецоперация, сво