https://ukraina.ru/20231226/1052418626.html
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
Высшее военное руководство Украины поощряет любые способы мобилизации, так как это способствует пополнению армии страны. Об этом 26 декабря заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге
2023-12-26T20:20
2023-12-26T20:20
2023-12-26T20:20
новости
валерий залужный
украина
мобилизация
призыв
всу
спецоперация
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В частности, Залужный выступил за рассылку электронных повесток военнообязанным. Главком и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев, добавил Залужный. Вместе с тем, он отметил, что Генштаб не инициировал проведение электронной мобилизации в стране. Ранее "Украина.ру" сообщала, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному всё равно, кого наберут из числа гражданских, но хотелось бы здоровых.
https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, украина, мобилизация, призыв, всу, спецоперация, сво
Новости, Валерий Залужный, Украина, мобилизация, призыв, ВСУ, Спецоперация, СВО
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
Высшее военное руководство Украины поощряет любые способы мобилизации, так как это способствует пополнению армии страны. Об этом 26 декабря заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге