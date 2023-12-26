Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052418626.html
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
Высшее военное руководство Украины поощряет любые способы мобилизации, так как это способствует пополнению армии страны. Об этом 26 декабря заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге
2023-12-26T20:20
2023-12-26T20:20
новости
валерий залужный
украина
мобилизация
призыв
всу
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050714205_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_87a59a219fbda77a09801b4f9b443b41.jpg
В частности, Залужный выступил за рассылку электронных повесток военнообязанным. Главком и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев, добавил Залужный. Вместе с тем, он отметил, что Генштаб не инициировал проведение электронной мобилизации в стране. Ранее "Украина.ру" сообщала, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному всё равно, кого наберут из числа гражданских, но хотелось бы здоровых.
https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050714205_428:0:2886:1844_1920x0_80_0_0_66c03918a94516d8aaff9c6163e7302b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, украина, мобилизация, призыв, всу, спецоперация, сво
Новости, Валерий Залужный, Украина, мобилизация, призыв, ВСУ, Спецоперация, СВО

Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ

20:20 26.12.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP
Читать в
Высшее военное руководство Украины поощряет любые способы мобилизации, так как это способствует пополнению армии страны. Об этом 26 декабря заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге
В частности, Залужный выступил за рассылку электронных повесток военнообязанным.
"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом - тоже очень хорошо", - приводит слова Залужного издание "Украинская правда".
Главком и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев, добавил Залужный. Вместе с тем, он отметил, что Генштаб не инициировал проведение электронной мобилизации в стране.
Ранее "Украина.ру" сообщала, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному всё равно, кого наберут из числа гражданских, но хотелось бы здоровых.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
14:00
Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизацииВ украинский парламент внесен законопроект о мобилизации. Его уже назвали нарушающим Конституцию и права человека
 
НовостиВалерий ЗалужныйУкраинамобилизацияпризывВСУСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:29Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метро
21:09Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
20:55Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
20:49У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ
20:31МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ
20:20Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
20:07Суд закрыл дело против радикала Стерненко
19:44Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
19:31Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов
18:00Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
17:46Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
17:38Марьинки больше нет - Залужный
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
16:35"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились
16:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
16:12Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
16:10Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура
15:22Минкульт Украины внес певца SHAMAN в список угроз нацбезопасности
Лента новостейМолния