https://ukraina.ru/20231226/1052412403.html

Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ

Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ

Новый законопроект о мобилизации предусматривает призыв на службу в ВСУ инвалидов I-III групп. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному все равно, кого наберут из числа гражданских - главной задачей, по его словам, было отказаться от термина "ограниченно годные". Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона

2023-12-26T16:27

2023-12-26T16:27

2023-12-26T16:27

новости

валерий залужный

мобилизация

законопроект

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"Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - сказал он. А когда исчезнет надобность говорить о "годных с ограничениями", появится ответ на вопрос: "есть ли смысл далее оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или инвалид третьей группы", добавил он.Залужному нужны боеприпасы, оружие и люди, чтобы продолжать ведение боевых действий. Определять, кого призывать в ВСУ, по его словам, должны органы центральной исполнительной власти Украины. Однако он отметил, что ему хотелось бы, чтобы ВСУ пополняли людьми, "которые могут по своим физическим показателям воевать"."Но решать это будет военно-врачебная комиссия, у которой на сегодняшний день есть такие полномочия", - заключил он. Накануне в Верховную Раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Законопроектом предполагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231226/1052406647.html

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новости, валерий залужный, мобилизация, законопроект