https://ukraina.ru/20231226/1052412403.html
Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
Новый законопроект о мобилизации предусматривает призыв на службу в ВСУ инвалидов I-III групп. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному все равно, кого наберут из числа гражданских - главной задачей, по его словам, было отказаться от термина "ограниченно годные". Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона
2023-12-26T16:27
2023-12-26T16:27
2023-12-26T16:27
новости
валерий залужный
мобилизация
законопроект
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"Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - сказал он. А когда исчезнет надобность говорить о "годных с ограничениями", появится ответ на вопрос: "есть ли смысл далее оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или инвалид третьей группы", добавил он.Залужному нужны боеприпасы, оружие и люди, чтобы продолжать ведение боевых действий. Определять, кого призывать в ВСУ, по его словам, должны органы центральной исполнительной власти Украины. Однако он отметил, что ему хотелось бы, чтобы ВСУ пополняли людьми, "которые могут по своим физическим показателям воевать"."Но решать это будет военно-врачебная комиссия, у которой на сегодняшний день есть такие полномочия", - заключил он. Накануне в Верховную Раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Законопроектом предполагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
https://ukraina.ru/20231226/1052406647.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, мобилизация, законопроект
Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
Новый законопроект о мобилизации предусматривает призыв на службу в ВСУ инвалидов I-III групп. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному все равно, кого наберут из числа гражданских - главной задачей, по его словам, было отказаться от термина "ограниченно годные". Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона
"Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - сказал он.
А когда исчезнет надобность говорить о "годных с ограничениями", появится ответ на вопрос: "есть ли смысл далее оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или инвалид третьей группы", добавил он.
Залужному нужны боеприпасы, оружие и люди, чтобы продолжать ведение боевых действий. Определять, кого призывать в ВСУ, по его словам, должны органы центральной исполнительной власти Украины. Однако он отметил, что ему хотелось бы, чтобы ВСУ пополняли людьми, "которые могут по своим физическим показателям воевать".
"Но решать это будет военно-врачебная комиссия, у которой на сегодняшний день есть такие полномочия", - заключил он.
Накануне в Верховную Раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Законопроектом предполагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.