https://ukraina.ru/20231226/1052418379.html

Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ

Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ

Увольнение украинских боевиков после трёх лет службы возможно только в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

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Он сказал, что "понимает в каких сверхсложных условиях" находятся военнослужащие украинской армии на фронте, однако сроки их пребывания в зоне Спецоперации не ограничены. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. После на Украине ужесточили правила призыва, соответствующий законопроект направлен в парламент.

https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html

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новости, украина, валерий залужный, мобилизация, сво, всу