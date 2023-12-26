Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
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Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
Увольнение украинских боевиков после трёх лет службы возможно только в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
2023-12-26T19:44
2023-12-26T19:44
новости
украина
валерий залужный
мобилизация
сво
всу
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Он сказал, что "понимает в каких сверхсложных условиях" находятся военнослужащие украинской армии на фронте, однако сроки их пребывания в зоне Спецоперации не ограничены. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. После на Украине ужесточили правила призыва, соответствующий законопроект направлен в парламент.
https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html
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новости, украина, валерий залужный, мобилизация, сво, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, мобилизация, СВО, ВСУ

Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ

19:44 26.12.2023
 
© flickr.com / NATO
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© flickr.com / NATO
Читать в
Увольнение украинских боевиков после трёх лет службы возможно только в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
Он сказал, что "понимает в каких сверхсложных условиях" находятся военнослужащие украинской армии на фронте, однако сроки их пребывания в зоне Спецоперации не ограничены.
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, чётко понимали, сколько им необходимо ещё будет воевать. Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев", – приводит слова Залужного издание "Страна". 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. После на Украине ужесточили правила призыва, соответствующий законопроект направлен в парламент.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
14:00
Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизацииВ украинский парламент внесен законопроект о мобилизации. Его уже назвали нарушающим Конституцию и права человека
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныймобилизацияСВОВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
19:44Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
19:31Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов
18:00Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
17:46Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
17:38Марьинки больше нет - Залужный
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
16:35"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились
16:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
16:12Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
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