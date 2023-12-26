Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
© flickr.com / NATO
© flickr.com / NATO
Увольнение украинских боевиков после трёх лет службы возможно только в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
Он сказал, что "понимает в каких сверхсложных условиях" находятся военнослужащие украинской армии на фронте, однако сроки их пребывания в зоне Спецоперации не ограничены.
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, чётко понимали, сколько им необходимо ещё будет воевать. Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев", – приводит слова Залужного издание "Страна".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. После на Украине ужесточили правила призыва, соответствующий законопроект направлен в парламент.