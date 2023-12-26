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Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии

Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру

Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии

В ночь на 26 декабря Украина атаковала пункт базирования Феодосия в Крыму. Детали произошедшего приводит Министерство обороны РФ

2023-12-26T09:47

2023-12-26T09:47

2023-12-26T10:05

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В ночь на вторник в соцсетях были опубликованы фото и видео мощного взрыва в порту Феодосии. "Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.По информации главы региона Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, двое ранены.

https://ukraina.ru/20231226/1052397953.html

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новости, корабль, ввс украины, украина, россия, феодосия, крым, ракетный удар, минобороны рф