https://ukraina.ru/20231226/1052400728.html
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
В ночь на 26 декабря Украина атаковала пункт базирования Феодосия в Крыму. Детали произошедшего приводит Министерство обороны РФ
2023-12-26T09:47
2023-12-26T09:47
2023-12-26T10:05
новости
корабль
ввс украины
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россия
феодосия
крым
ракетный удар
минобороны рф
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В ночь на вторник в соцсетях были опубликованы фото и видео мощного взрыва в порту Феодосии. "Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.По информации главы региона Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, двое ранены.
https://ukraina.ru/20231226/1052397953.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, корабль, ввс украины, украина, россия, феодосия, крым, ракетный удар, минобороны рф
Новости, корабль, ВВС Украины, Украина, Россия, Феодосия, Крым, ракетный удар, Минобороны РФ
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
09:47 26.12.2023 (обновлено: 10:05 26.12.2023)
В ночь на 26 декабря Украина атаковала пункт базирования Феодосия в Крыму. Детали произошедшего приводит Министерство обороны РФ