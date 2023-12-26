Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
В ночь на 26 декабря Украина атаковала пункт базирования Феодосия в Крыму. Детали произошедшего приводит Министерство обороны РФ
2023-12-26T09:47
2023-12-26T10:05
новости
корабль
ввс украины
украина
россия
феодосия
крым
ракетный удар
минобороны рф
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В ночь на вторник в соцсетях были опубликованы фото и видео мощного взрыва в порту Феодосии. "Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.По информации главы региона Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, двое ранены.
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новости, корабль, ввс украины, украина, россия, феодосия, крым, ракетный удар, минобороны рф
Новости, корабль, ВВС Украины, Украина, Россия, Феодосия, Крым, ракетный удар, Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии

09:47 26.12.2023 (обновлено: 10:05 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота в Крыму
Учения Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В ночь на 26 декабря Украина атаковала пункт базирования Феодосия в Крыму. Детали произошедшего приводит Министерство обороны РФ
В ночь на вторник в соцсетях были опубликованы фото и видео мощного взрыва в порту Феодосии.
"Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.
По информации главы региона Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, двое ранены.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
09:34
2023-й, Украина - они уже потеряли, мы ещё не приобрели"Командование ВСУ не имеет представления, где брать резерв в 500 тысяч человек для выполнения плана мобилизации по Украине", - сообщил в интервью Немецкой волне (Deutsche Wellе) генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.
 
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10:07В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
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09:47Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
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