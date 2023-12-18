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FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население

FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население - 18.12.2023 Украина.ру

FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население

Социальная политика киевского режима неизменно приведет к отчуждению, криминализации или депортации значительной части населения Украины. Сегодня в стране существуют проблемы с гражданскими правами, считает профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. Статью эксперта опубликовал американский журнал Foreign Policy

2023-12-18T22:25

2023-12-18T22:25

2023-12-18T22:26

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Петро указывает, что в стране ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. По его мнению, Украинская православная церковь (УПЦ), одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния, несмотря на то, что УПЦ разорвала административные связи с Русской Православной церковью в 1990 году и прекратила все формальные канонические связи с ней в мае 2022 года. Подобные репрессии идут в разрез в Конституцией страны, согласно десятому пункту которой, на Украине провозглашается свобода вероисповедания, напоминает Петро. Ссылаясь на опросы, эксперт указывает, что за последнее время процент украинцев, которые считают русских и украинцев одним народом, резко упал, но выросло количество тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине. Политолог подчёркивает, что в стране свобода религии и прессы тесно переплетены с проблемой прав меньшинств, в частности, с обращением с крупнейшим меньшинством страны, украинцами—русофилами – теми, кто отождествляет себя с русским наследием. Вместе с тем, "большинство из ограничительных законов на Украине были предложены задолго до 2022 года", а с началом российской спецоперации выполнение репрессивных мер было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой "пост-колониальной" эрой украинской истории.Ранее в Верховной Раде Украины предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу. Соответствующий законопроект за дискриминацию населения зарегистрирован на сайте украинского парламента.

https://ukraina.ru/20231214/1052100871.html

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новости, украина, русофобия, украинский неонацизм, всу, сми, упц, запрет, русский язык, декоммунизация, киевский режим, социальная политика