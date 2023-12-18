https://ukraina.ru/20231218/1052211199.html
FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население
FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население - 18.12.2023 Украина.ру
FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население
Социальная политика киевского режима неизменно приведет к отчуждению, криминализации или депортации значительной части населения Украины. Сегодня в стране существуют проблемы с гражданскими правами, считает профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. Статью эксперта опубликовал американский журнал Foreign Policy
2023-12-18T22:25
2023-12-18T22:25
2023-12-18T22:26
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Петро указывает, что в стране ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии. По его мнению, Украинская православная церковь (УПЦ), одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния, несмотря на то, что УПЦ разорвала административные связи с Русской Православной церковью в 1990 году и прекратила все формальные канонические связи с ней в мае 2022 года. Подобные репрессии идут в разрез в Конституцией страны, согласно десятому пункту которой, на Украине провозглашается свобода вероисповедания, напоминает Петро. Ссылаясь на опросы, эксперт указывает, что за последнее время процент украинцев, которые считают русских и украинцев одним народом, резко упал, но выросло количество тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине. Политолог подчёркивает, что в стране свобода религии и прессы тесно переплетены с проблемой прав меньшинств, в частности, с обращением с крупнейшим меньшинством страны, украинцами—русофилами – теми, кто отождествляет себя с русским наследием. Вместе с тем, "большинство из ограничительных законов на Украине были предложены задолго до 2022 года", а с началом российской спецоперации выполнение репрессивных мер было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой "пост-колониальной" эрой украинской истории.Ранее в Верховной Раде Украины предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу. Соответствующий законопроект за дискриминацию населения зарегистрирован на сайте украинского парламента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, русофобия, украинский неонацизм, всу, сми, упц, запрет, русский язык, декоммунизация, киевский режим, социальная политика
Новости, Украина, Русофобия, украинский неонацизм, ВСУ, СМИ, УПЦ, запрет, Русский язык, декоммунизация, киевский режим, социальная политика
FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население
22:25 18.12.2023 (обновлено: 22:26 18.12.2023)
Социальная политика киевского режима неизменно приведет к отчуждению, криминализации или депортации значительной части населения Украины. Сегодня в стране существуют проблемы с гражданскими правами, считает профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. Статью эксперта опубликовал американский журнал Foreign Policy
"Дебаты по поводу свободы вероисповедания на Украине, свободы прессы и прав меньшинств, о которых на Западе известно очень мало, показывают, что даже если Украине удастся выиграть войну, ей ещё предстоит пройти долгий путь к становлению по-настоящему открытого и плюралистического общества", – пишет автор.
Петро указывает,
что в стране ущемляют свободы вероисповедания и печати, преследуют русскоязычное население, будь то через неподобающее отношение к языку, культуре, истории или религии.
По его мнению, Украинская православная церковь (УПЦ), одна из крупнейших конфессий страны, приняла на себя наибольшую тяжесть репрессий киевского режима, который рассматривает Церковь как агента российского влияния, несмотря на то, что УПЦ разорвала административные связи с Русской Православной церковью в 1990 году и прекратила все формальные канонические связи с ней в мае 2022 года.
Подобные репрессии идут в разрез в Конституцией страны, согласно десятому пункту которой, на Украине провозглашается свобода вероисповедания, напоминает Петро.
"Свобода прессы и политического выражения в целом подверглась аналогичному удару. Новый закон о СМИ, принятый в марте 2023 года, расширяет сферу цензуры Национального совета по телевидению и радиовещанию за пределы одноименных СМИ, включая печатные и онлайн-СМИ. (...) В 2024 году полномочия совета в отношении использования языка в СМИ будут расширяться ещё больше. Например, с января минимальный процент использования украинского языка на телевидении увеличится с 75 до 90 процентов; в июле использование неукраинских языков на телевидении будет полностью запрещено в определённых контекстах", – добавляет автор.
Ссылаясь на опросы, эксперт указывает, что за последнее время процент украинцев, которые считают русских и украинцев одним народом, резко упал, но выросло количество тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине.
Политолог подчёркивает, что в стране свобода религии и прессы тесно переплетены с проблемой прав меньшинств, в частности, с обращением с крупнейшим меньшинством страны, украинцами—русофилами – теми, кто отождествляет себя с русским наследием.
Вместе с тем, "большинство из ограничительных законов на Украине были предложены задолго до 2022 года", а с началом российской спецоперации выполнение репрессивных мер было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой "пост-колониальной" эрой украинской истории.
Ранее в Верховной Раде Украины предложили
ввести ответственность за унижение по языковому принципу. Соответствующий законопроект за дискриминацию населения зарегистрирован на сайте украинского парламента.