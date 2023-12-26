Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины - 26.12.2023 Украина.ру
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Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины
Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины - 26.12.2023 Украина.ру
Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины
Если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине. Американских танков хватит еще на 15 лет даже при военных действиях сегодняшними темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-26T05:10
2023-12-26T05:10
новости
украина
россия
оружие
вооружение
вооруженные силы украины
поставки
запад
танки
сша
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Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то Киеву будет нечем воевать и прикрывать свою линию обороны, рассказал политтехнолог.Союзники начнут поставлять меньше оружия ВСУ, если сочтут, что им это неинтересно. Но если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине, добавил эксперт.У Запада вряд ли есть желание получить усиленную Россию за счет полной победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Каждая сторона зафиксирует убытки, все объявят себя победителями, дальше события будут развиваться обычным чередом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231224/1052361099.html
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новости, украина, россия, оружие, вооружение, вооруженные силы украины, поставки, запад, танки, сша, арсенал, сво, спецоперация, оборона
Новости, Украина, Россия, оружие, вооружение, Вооруженные силы Украины, поставки, Запад, танки, США, арсенал, СВО, Спецоперация, оборона

Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины

05:10 26.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине. Американских танков хватит еще на 15 лет даже при военных действиях сегодняшними темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то Киеву будет нечем воевать и прикрывать свою линию обороны, рассказал политтехнолог.
Союзники начнут поставлять меньше оружия ВСУ, если сочтут, что им это неинтересно. Но если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине, добавил эксперт.
"Даже по открытым источникам это видно. Посмотрите количество танков в США, их там еще на 15 лет хватит, даже при военных действиях сегодняшними темпами. Но зачем это надо Западу и надо ли ему это — большой вопрос", - отметил Ющук.
У Запада вряд ли есть желание получить усиленную Россию за счет полной победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Каждая сторона зафиксирует убытки, все объявят себя победителями, дальше события будут развиваться обычным чередом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Мура
24 декабря, 03:48
Доброволец из батальона "Русь": Остановившись, ты даешь противнику возможность зарыться в землюО ситуации на Артемовском направлении, наступательном потенциале, принципах современной войны, перспективах сохранения "вагнеровской" школы, особенностях работы с FPV-дронами, а также о том, почему двигаться лучше, чем стоять в обороне, журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА батальона "Русь" с позывным "Мура".
 
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