https://ukraina.ru/20231226/1052393520.html

Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины

Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины - 26.12.2023 Украина.ру

Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины

Если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине. Американских танков хватит еще на 15 лет даже при военных действиях сегодняшними темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2023-12-26T05:10

2023-12-26T05:10

2023-12-26T05:10

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Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то Киеву будет нечем воевать и прикрывать свою линию обороны, рассказал политтехнолог.Союзники начнут поставлять меньше оружия ВСУ, если сочтут, что им это неинтересно. Но если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине, добавил эксперт.У Запада вряд ли есть желание получить усиленную Россию за счет полной победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Каждая сторона зафиксирует убытки, все объявят себя победителями, дальше события будут развиваться обычным чередом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231224/1052361099.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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