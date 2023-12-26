Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине. Американских танков хватит еще на 15 лет даже при военных действиях сегодняшними темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то Киеву будет нечем воевать и прикрывать свою линию обороны, рассказал политтехнолог.
Союзники начнут поставлять меньше оружия ВСУ, если сочтут, что им это неинтересно. Но если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине, добавил эксперт.
"Даже по открытым источникам это видно. Посмотрите количество танков в США, их там еще на 15 лет хватит, даже при военных действиях сегодняшними темпами. Но зачем это надо Западу и надо ли ему это — большой вопрос", - отметил Ющук.
У Запада вряд ли есть желание получить усиленную Россию за счет полной победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Каждая сторона зафиксирует убытки, все объявят себя победителями, дальше события будут развиваться обычным чередом, резюмировал собеседник издания.
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