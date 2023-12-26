https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html

Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сун-цзи

Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сун-цзи - 26.12.2023 Украина.ру

Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сун-цзи

Сун цзи выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух. А самая блестящая победа, это когда твой враг стал твоим другом.

2023-12-26T08:04

2023-12-26T08:04

2023-12-26T08:17

интервью

всу

россия

сво

великая отечественная война

россошь

кино

украина

сша

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052376759_107:29:851:448_1920x0_80_0_0_574598ea407e124e5679d8396148168b.jpg

К сожалению, Запад смог сделать украинцев своими друзьями. Но он сделал это, обманув их. Нам сейчас украинцев не надо обманывать, чтобы перетащить их на свою сторону. Им просто надо говорить правду, считает военный историк и публицист Алексей СтаценкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в медийной среде популярны два сравнения СВО с Великой Отечественной войной. Пессимисты говорят, что ВС РФ по-прежнему пытаются срезать "Ржевский выступ" (Донбасс), а это невозможно сделать без удара под "Сталинградом" (Запорожье) и "Ленинградом" (Харьков). Оптимисты же считают, что наши войска пытаются реализовать "10 сталинских ударов" в ограниченном масштабе, чтобы растянуть резервы ВСУ, найти слабое место в их обороне и осуществить прорыв.- Алексей, кто тут ближе к правде?- Правда где-то посередине между этими мнениями.Залужный же четко сказал, что сейчас возник позиционный тупик, поскольку впервые в истории война ведется в условиях не только прозрачного фронта, но и прозрачного тыла. Это стало возможным благодаря космической разведке (ВСУ пользуются поддержкой США, у ВС РФ есть своя спутниковая группировка) и беспилотников.Более того, поскольку СВО – это гражданская война, то агентура хорошо работает по обе стороны фронта.На Украине есть сочувствующие нам люди, которые сообщают о перемещении грузов. Сегодня прошла информация, что якобы одесские партизаны подорвали эшелон с вражескими боеприпасами. Вполне возможно, что так оно и есть. На подконтрольной России территории тоже полно людей, поддерживающих ВСУ и сливающих им информацию.Я даже не исключаю, что с 1990х годов США смогли внедрить своих агентов непосредственно в структуру Минобороны.Многие критикуют Сталина за 1937 год. Но в том числе благодаря этому вся вражеская агентура была вычищена из рядов Красной Армии. Поэтому многие наши операции стали для немцев полной неожиданностью.Это касается не только операции "Уран" под Сталинградом, но и Острогожско-Россошанской операции, о которой я недавно писал и снимал документальный фильм. Она интересна тем, что проводилась в условиях, когда у нас было меньше войск, чем у противника.Напомню, что тогда Ватутин (командующий Воронежским фронтом) пошел на большой риск. Он для создания ударной группировки оставил оголенными целые участки фронта (1 человек на 100 метров). Если бы венгры, итальянцы и немцы знали о такой ситуации, они могли бы нанести контрудар и нам пришлось бы плохо. К счастью, этого не случилось.Мы нанесли гитлеровцам два мощных встречных удара и один вспомогательный (с Щученского плацдарма). Это привело к разгрому итальянского Альпийского корпуса, венгерской дивизии и ряда немецких частей и соединений. Более того, в результате Острогожско-Россошанской операции (вместе с другими кампании) враг был отброшен от Дона. Мы чуть не дошли до Днепра в результате обвала немецкого фронта. Правда, потом немецкие танковые дивизии нанесли контрудар в районе Харькова, из-за чего нас отбросили до ситуации, которая стабилизировалась уже по Курской дуге.- Получается, сегодня провести такие операции практически невозможно?- Да. ВСУ узнают обо всех наших перемещениях за счет космической разведки или агентура доносит. О таких неожиданных прорывах придется забыть. Если даже нам придется готовить крупную наступательную операцию, нам придется учитывать, что противник будет знать обо всех ваших перемещениях и концентрациях сил.Так что сравнение СВО с Великой Отечественной войной некорректно уже по этой причине.Идем дальше. В чем принципиальное отличие СССР от РФ? Советский Союз полностью перевел свою экономику на военные рельсы. Это было сделано буквально за полгода. Эвакуация предприятий началась в июле-августе 1941 года, а к середине 1942 года на фронт уже шла готовая продукция. Я не представляю, чтобы современная Россия могла сделать столь масштабные перемещения.Да и промышленности такой нет. У нас не так много танковых и авиационных заводов. Да и изделия стали намного сложнее. Да, двигатель на Т-90 – это "пра-пра-правнук" В-2, который стоял на Т-34. Но современные бронемашины - это система управления огнем, активная защита, динамическая защита, электроника и тепловизоры (мы пока даже ими все свои современные танки обеспечить не можем).Так что и здесь СВО некорректно сравнивать с Великой Отечественной. Из общего остались только минные поля. Правда, тогда не было дистанционного минирования.Во всяком случае, мы вынуждены вести боевые действия в таких условиях.- Насчет невозможности неожиданных ударов я бы поспорил. Говорят, что перед наступлением на Авдеевку мы смогли в условиях прозрачного фронта перебросить туда большую группировку, и это стало неожиданностью для противника?- Если мы смогли скрытно перебросить туда крупную группировку, почему Авдеевка не замкнута в кольцо и до сих пор обороняется?- Потому что ВСУ подтянули туда множество резервов.- Если ВСУ успели подтянуть туда резервы, то они предвидели такое развитие событий. И если бы наш удар был полностью неожиданным, Авдеевка была бы освобождена. Тем более, что масштаб Авдеевки не сравним с масштабом даже Острогожско-Россошанской операции. Это всего лишь небольшой пригород Донецка.Я ни в коем случае не критикую российский генералитет. Они столкнулись с ситуацией, которая стала неожиданностью для обеих сторон. В Первую мировую тоже думали, что будут воевать по старинке. В итоге стороны столкнулись с позиционным тупиком, когда даже появление танков не помогло кардинально выйти из этой ситуации. Потому что немцы нашли против них противоядие и стали с ними бороться. Только благодаря массированному применению французских "Рено" у Антанты удалось Стодневное наступление, когда немцы решили капитулировать, чтобы война не вошла в Германию.Да, в небольших количествах мы можем скрытно перебросить войска. Но сотни танков (в Великую Отечественную для контрударов концентрировались тысячи танков) и сотни орудий (пушка или ствол на 10 метров) тайно переместить невозможно. Тем более, столько оружия и снарядов сегодня ни у кого нет, чтобы обеспечить такие группировки по советским уставам, необходимых для наступления.А почему так? Похоже, что стратегия ведения боевых действий, принятая на высшем уровне, не предусматривает перевода российской экономики на военные рельсы, чтобы не вызывать крупные риски, о которых мы даже не подозреваем, но которые были просчитаны серьезными аналитическими центрами.- По официальной информации, мы в год выпускаем 600 танков. Допустим, эта цифра завышена. Думаете, 300 танков все равно недостаточно для победы в СВО?- Ну мы же видим результат.- А вдруг промышленность все-таки разогреется?- Дело не в том, чтобы сделать танк. Танк надо обеспечить хорошо подготовленным экипажем.Я недавно брал интервью у человека, который служил в танковых войсках американской армии. Он сказал, что вы можете за две-три недели научить человека дергать за рычаги. Мы можете объявить его мехводом. Но он сможет вести танк только по прямой. А если он столкнется с внештатной боевой ситуацией, у него возникнут проблемы.Опытный же танкист сможет отыскать на рельефе выемку, где силуэт танка мгновенно уменьшится, из-за чего противнику будет труднее в него попасть.Это я только говорю про опытного танкиста. А если говорить о командире танка, то для его подготовки нужен минимум год. А если вы хотите грамотного взаимодействия в составе танковой роты или батальона, это еще сложнее. Я уже молчу про то, что у нас хромает взаимодействие между различными родами войск.Во время Великой Отечественной войны решались большой кровью и большими потерями. Только к 1944 году мы научились воевать так, что эту машину уже ничего не могло остановить. Наши немецкие учителя уже были беспомощны.А почему? Потому что благодаря тылу мы достигли кратного преимущества в технике и в боеприпасах. И мобилизационный ресурс у СССР был в разы больше, чем у Германии. А в РФ мобилизация не проводится на полную катушку. И предприятия поголовно на военные рельсы не переводятся. Нет такого, что текстильная промышленность полностью переводится на пошив формы. Да, госзаказы увеличились, но массового перехода нет. То же самое касается боеприпасов и патронов. Ну не переходят у нас табачные фабрики на производство гильз.Судя по всему, стратегия российского руководства направлена на то, что Запад после провала "контрнаступа" не будет поддерживать Украину. С точки зрения экономики в этом есть рациональное зерно. Потому что главный геополитический противник США не Россия, а Китай. Невозможно вести войну с нами, одновременно готовя против Китая какую-то масштабную операцию.У Запада не получилось с наскока справиться с Россией. Поэтому он попытается затянуть конфликт, может быть, путем его заморозки или подписания мирного договора. Но если это произойдет, Украина полностью зачистит Русский мир до костей.- Если я вас правильно понял, то у России есть только два способа победить в СВО: либо стать Советским Союзом образца Великой Отечественной войны, либо ждать, пока США отвлекутся на Китай. Возможен ли промежуточный вариант?- Промежуточный вариант сейчас и реализуется. Вместо тотальной мобилизации мобилизация частичная. Вместо перевода промышленности на военные рельсы закупки у Ирана и Северной Кореи. Надеюсь, Москва понимает, что делает.- А если в целом оценивать ход СВО, то вы скорее оптимист, или пессимист?- Ни то, ни другое. Я считаю, что ставка Москвы на отказ Запада от финансирования Украины вполне оправдана.Запад сейчас переживает глубокий экономический кризис. Капитализм – это постоянно расширяющаяся система, которой нужны новые рынки сбыта. Если новых рынков нет, наступает кризис. А из этого кризиса капитализм умеет выходить только за счет мировой войны. Она уже идет. Просто если бы сейчас не было ядерного оружия, в мире началось бы то, что было с 1939 по 1945 год. Весь мир бы уже передрался.Тем не менее, США все равно нужно захватить новые рынки сбыта. Захватить их можно только в Юго-Восточной Азии, отобрав их у Китая. Поэтому американцы пытаются милитаризовать Японию, усиливают военно-техническое сотрудничество с Южной Кореей и проводят учения на Тайване.Повторюсь, Россия для них – не главная цель. Мы относительно маленькая экономика. Поэтому ставка Москвы на отказ Запада от поддержки Украины сыграет.Да, не все будет так красиво, как нам бы хотелось. Не будет никаких танковых клиньев, которые порвут в клочья украинскую оборону. Не будет никаких морпехов, которые, поплевывая самокрутками, войдут в Запорожье. Скорее всего, у противника просто посыплется фронт из-за больших проблем с мобилизацией.Да, на ответственных участках вроде Авдеевки у ВСУ еще хватает людей, которые лихо дерутся, потому что считают, что их дело правое. Они будут держать оборону, пока у них хватит патронов и снарядов. Но когда эти люди закончатся и "порох в пороховницах" иссякнет, фронт посыплется. Такое развитие событий весьма вероятно.Сами украинские спикеры говорят, что у них сейчас с поля боля боя бегут 100 дезертиров в день (бригада в месяц, три армейских корпуса в год). Если они действительно сейчас так бегут, то потом они побегут еще более активно. Тогда мы победим, умывшись кровью. Просто мне как человеку, который большую часть жизни прожил на Украине, обидно, что по обе стороны гибнут одинаковые ребята. Просто одних обдурили, а других – нет.- Украина такими темпами продержится еще пару лет?- Я не думаю, что у них в запасе есть год или два.Сейчас активно обсуждается вопрос, чтобы передать Киеву замороженные российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов. Если Запад их не тронет или не найдет любые другие источники финансирования украинской экономики и военной машины, перспективы ее будут весьма плачевными.- То есть военно-технические детали решения украинского вопроса вообще нет смысла обсуждать, потому что все зависит от экономики?- Любая война – это вопрос экономики и крепкого тыла. Советский Союз не победил бы в войне, если бы у него не было огромного количества танков и самолетов. А для этого у него был Танкоград в Челябинске, эвакуированный в Нижний Тагил Харьковский завод № 183, эвакуированный в тот же Челябинск завод №75, который делал двигатели на все танки ("Климент Ворошилов" и "Иосиф Сталин"), а также бензин, который поставлялся из Баку.Сейчас войну тоже нельзя выиграть одной храбростью. У тебя может быть храбрый солдат. Но если он будет вооружен только автоматом, дроны, танки и самоходки перемешают его с землей и даже не заметят.- Ожидаете ли вы тактических изменений на фронте до конца года и во время новогодних праздников?- Все будет идти так, как идет. Продвижения если и будут, то небольшие. Обвал если и будет, то в следующем году.- Вы сказали, что США отвлекутся на Китай, потому что им нужны рынки сбыта в Юго-Восточной Азии. А зачем они тогда вооружают Польшу? Может, они выставят ее вместо Украины?- Все зависит от того, готова ли Польша участвовать в войне с Россией.Да, Варшава закупает у Южной Кореи танки, РСЗО и самолеты. Но в Польше поменялась власть. Правые, которые толкали поляков на эту милитаризацию, почему-то не понравились избирателям.Будут ли новые польские политики более трезвыми? Скорее да, чем нет. Потому что простому человеку в большинстве стран нужно, чтобы его семья была сыта и одета. Ему завывания политиков про величие державы не нужны.Кстати, я действительно не понимаю, как можно было заставить воевать украинцев, которые всегда были очень крепки задним умом. Их тяжело раскачать на конфликт. А поляки по своей психофизике вообще не такие стойкие, как восточные славяне. Во всяком случае, они не столь охотно умирают за эфемерные вещи вроде "независимой Украины", у которой земля на 50% скуплена крупнейшими американскими ТНК.Тем не менее, украинцам настолько удачно задурили головы, что они до сих пор считают, что их главный враг на востоке.- Можно ли что-то сделать, чтобы убедить украинцев в том, что победа над Россией невозможна в принципе?- Украинцы – обманутые люди. Причем этот обман выстраивался по определенной стратегии и реализовывался 30 лет. Но в природе нет опаснее человека, который понял, что его обманули. Поэтому нам надо раскрыть украинцам глаза на то, что их обманули.Украинцы не знают своей истории. Им преподают набор мифов, который надо истреблять. Хотя, в России тоже наплодили много мифов в целях борьбы с большевизмом, которые сейчас активно использует киевский режим и Запад в своих интересах.Сегодня люди книги не читают. Поэтому нам нужно создавать видеоконтент и компьютерные игры, которые бы рассказывали правду об истории. Нужны талантливые художественные фильмы, чтоб они несли важную идеологическую функцию, а не были бы способом "попилить" бюджет.Вспомните фильм "Храброе сердце". В нем заложена масса мифов. Но он стал мощнейшим толчком для возрождения шотландской идентичности. Есть польский сериал "Огнем и мечом".- Я считаю, что "Огнем и мечом" - это качественная польская пропаганда.- Конечно. Где наш "Огнем и мечом"?Более того, нам врать даже не надо. Нам надо просто правду рассказать о нашей истории.Есть же множество сюжетов про людей, которые боролись за Русский мир на Украине. Например, украинцы сняли довольно неплохой фильм "Олексо Довбуш". Но он себя украинцем не называл. Он считал себя русином (русским). Это мы должны были снять фильм про Олексо Довбуша.- В советское время про него сняли неплохой фильм.- К сожалению, современное поколение не может смотреть советские фильмы.Недавно мы снимали документальный фильм про Тверское Суворовское училище, связанное с ВКС. Это действительно отпадное заведение. Я впервые узнал про космические классы, где кадет может состыковать челнок к орбитальной космической станции. Там суворовцы учатся программировать БПЛА, чтобы они могли распознавать лица людей. Мы шагнули в этом направлении очень далеко. Что-то делается в плане развития нашей страны и нашей армии. Причем весьма неплохо.Но есть одно "но". Я предложил местным преподавателям провести киноуроки, чтобы показать ребятам старые советские фильмы о Великой Отечественной, Отечественной или Крымской войне. А преподаватели сказали: "Понимаете, они только "Гарри Поттера" воспринимают. Им даже раскрашенные "В бой идут одни старики" тяжело смотреть". Потому что мы отдали на откуп интернету воспитание наших детей. А интернет контролируется не нами. Они все равно воспитываются в парадигме западного мира. У них клиповое мышление.Но нельзя во всем обвинять детей. Мне тоже уже тяжело смотреть некоторые старые фильмы. Потому что я привык к более коротким сценам.Но не можешь победить – возглавь. Надо снимать фильмы на современный лад. У нас замечательные киноделы. И история у нас более богатая, чем у США. Они отбили у японцев какой-то остров в Тихом Океане и создали блокбастер. А у нас есть Николаевский десант, когда 65 саперов и морпехов получили Героя Советского Союза. На Западе никто не проникал в осиное гнездо на шлюпках и не устраивал там джаз. Только то, что к ним вовремя не пришло подкрепление, привело к тому, что из 65 человек в живых осталось 12.А Николаев – это прям на злобу дня. Мы там совсем рядышком.Резюмирую. Сун цзи выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух. А самая блестящая победа, это когда твой враг стал твоим другом. К сожалению, Запад смог сделать украинцев своими друзьями. Но он сделал это, обманув их. Нам сейчас украинцев не надо обманывать, чтобы перетащить их на свою сторону. Им просто надо говорить правду.

https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html

https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

https://ukraina.ru/20231222/1052337753.html

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

https://ukraina.ru/20231222/1052313977.html

россошь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, великая отечественная война, россошь, кино, украина, сша, запад, китай, авдеевка, танки, артиллерия, впк, мобилизация, ссср