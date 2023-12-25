Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО - 25.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231225/1052393106.html
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО - 25.12.2023 Украина.ру
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-12-25T22:49
2023-12-25T22:49
новости
украина
владимир зеленский
пво
всу
сво
спецоперация
летчики
истребитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_cbd62481c5e0b86d30151f93dda6c08c.jpg.webp
По словам главы киевского режима, накануне украинские военные якобы сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе не способны радикально изменить военную обстановку.
https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_239:0:2360:1591_1920x0_80_0_0_f74728dbebb15323f8d6a53a96d18463.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, пво, всу, сво, спецоперация, летчики, истребитель
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ПВО, ВСУ, СВО, Спецоперация, летчики, истребитель

Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО

22:49 25.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", — цитирует президента "РБК-Украина".

По словам главы киевского режима, накануне украинские военные якобы сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе не способны радикально изменить военную обстановку.
14:49
Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоровПозиция российской стороны относительно завершения СВО неизменна — закончится она переговорами
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийПВОВСУСВОСпецоперациялетчикиистребитель
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки
22:49Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
22:39Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
22:24Серия взрывов прогремела в Одессе
22:08Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО
22:04Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию
21:51Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США
21:13Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
20:56Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
20:25ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
20:06В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
19:53Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии
19:31Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
19:15Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
18:59В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
18:40Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине
18:32Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
18:25Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога
18:15Неподведённые итоги Афганистана 1979-89
18:10ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу
Лента новостейМолния