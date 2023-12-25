https://ukraina.ru/20231225/1052393106.html
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО - 25.12.2023 Украина.ру
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-12-25T22:49
2023-12-25T22:49
2023-12-25T22:49
новости
украина
владимир зеленский
пво
всу
сво
спецоперация
летчики
истребитель
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По словам главы киевского режима, накануне украинские военные якобы сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе не способны радикально изменить военную обстановку.
https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, пво, всу, сво, спецоперация, летчики, истребитель
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ПВО, ВСУ, СВО, Спецоперация, летчики, истребитель
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский