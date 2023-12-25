https://ukraina.ru/20231225/1052393106.html

Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО

Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО - 25.12.2023 Украина.ру

Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО

Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский

2023-12-25T22:49

2023-12-25T22:49

2023-12-25T22:49

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По словам главы киевского режима, накануне украинские военные якобы сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе не способны радикально изменить военную обстановку.

https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

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новости, украина, владимир зеленский, пво, всу, сво, спецоперация, летчики, истребитель