https://ukraina.ru/20231129/1051601445.html
Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя
Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя - 29.11.2023 Украина.ру
Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя
Поставки истребителей F-16 на Украину усилят боевые возможности украинской армии, но не станут для неё панацеей в условиях СВО. Об этом 29 ноября в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
2023-11-29T18:22
2023-11-29T18:22
2023-11-29T18:22
новости
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Он сообщил прессе, что не может назвать сроки поставок истребителей производства США на Украину. Однако отметил, что "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".Подготовка украинских пилотов уже идёт в Румынии, сообщил Столтенберг."Конечно, F-16 усилят украинские боевые возможности", - сказал генсек НАТО, оценивая последствия на ход СВО.Он также отметил, что воздушное пространство Украины станет лучше защищённым. При этом он подчеркнул: "В то же время мы должна понимать, что это не панацея".Столтенберг обратил внимание: ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе в отдельности не способны радикально изменить военную обстановку.Накануне, 22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, йенс столтенберг, нато, украина-нато, украина, сво, ввс украины, f-16, f-35, россия
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина-НАТО, Украина, СВО, ВВС Украины, F-16, F-35, Россия
Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя
Поставки истребителей F-16 на Украину усилят боевые возможности украинской армии, но не станут для неё панацеей в условиях СВО. Об этом 29 ноября в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Он сообщил прессе, что не может назвать сроки поставок истребителей производства США на Украину. Однако отметил, что "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".
Подготовка украинских пилотов уже идёт в Румынии, сообщил Столтенберг.
"Конечно, F-16 усилят украинские боевые возможности", - сказал генсек НАТО, оценивая последствия на ход СВО.
Он также отметил, что воздушное пространство Украины станет лучше защищённым. При этом он подчеркнул: "В то же время мы должна понимать, что это не панацея".
Столтенберг обратил внимание: ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе в отдельности не способны радикально изменить военную обстановку.
"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо иметь разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение", - сказал генсек НАТО, комментируя сражение с Россией на украинском поле боя.
Накануне, 22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.
Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.
Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.