https://ukraina.ru/20231129/1051601445.html

Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя

Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя - 29.11.2023 Украина.ру

Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя

Поставки истребителей F-16 на Украину усилят боевые возможности украинской армии, но не станут для неё панацеей в условиях СВО. Об этом 29 ноября в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

2023-11-29T18:22

2023-11-29T18:22

2023-11-29T18:22

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Он сообщил прессе, что не может назвать сроки поставок истребителей производства США на Украину. Однако отметил, что "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".Подготовка украинских пилотов уже идёт в Румынии, сообщил Столтенберг."Конечно, F-16 усилят украинские боевые возможности", - сказал генсек НАТО, оценивая последствия на ход СВО.Он также отметил, что воздушное пространство Украины станет лучше защищённым. При этом он подчеркнул: "В то же время мы должна понимать, что это не панацея".Столтенберг обратил внимание: ни F-16, ни HIMARS, ни системы ПВО или другие системы вооружений сами по себе в отдельности не способны радикально изменить военную обстановку.Накануне, 22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.

https://ukraina.ru/20231129/1051591144.html

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новости, йенс столтенберг, нато, украина-нато, украина, сво, ввс украины, f-16, f-35, россия